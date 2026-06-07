Brasil desafía las leyes agrarias y transforma 220 toneladas de troncos de plátanos residuales en ropa, papel y bandejas de fruta

En Brasil, varias plantas industriales ya están convirtiendo el pseudotallo de los troncos de plátanos (la parte carnosa que queda tras cortar el racimo) en una materia prima estandarizada para fabricar textiles, papel y embalajes de fruta. Cada hectárea de cultivo puede generar alrededor de 220 toneladas de biomasa entre tallos, hojas y residuos que, en la mayoría de los casos, terminan descomponiéndose directamente en el suelo.

Durante años, la fibra de banano se mantuvo limitada a proyectos artesanales. El cambio actual consiste en convertir ese residuo en una cadena de suministro estructurada, con estándares de calidad, trazabilidad y protocolos de seguridad similares a los de otras fibras naturales. En Brasil, este avance se ha materializado con iniciativas como Banana Têxtil, impulsada por el Instituto SENAI de Tecnología Textil de Santa Catarina y orientada a su aplicación en producción a gran escala. El proyecto incluso alcanzó la final de los BRICS Solutions Awards, un indicio de que la industria empieza a considerar seriamente esta materia prima.

Troncos de plátanos, una materia prima innovadora

Todo comienza cerca de las propias fincas. Los pseudotallos recién cortados son muy pesados y contienen una gran cantidad de agua, por lo que transportarlos a largas distancias encarecería el proceso y saturaría las carreteras rurales con un flujo constante de camiones. Una vez en planta, el material se clasifica según su tamaño, nivel de humedad y estado de conservación, ya que un tallo deteriorado produce fibras más cortas y con mayor presencia de impurezas.

La etapa central del proceso de transformación de los troncos de plátanos es la extracción mecánica. En el llamado descortezado, sistemas de rodillos y cuchillas ejercen presión y fricción sobre el tallo para separar la parte fibrosa de la pulpa más blanda. A continuación, la fibra pasa por un lavado intensivo que requiere grandes cantidades de agua, lo que ha llevado a muchas instalaciones modernas a incorporar sistemas de recirculación y tratamiento de aguas residuales para reducir el impacto ambiental.

Después llega el secado, una fase crítica en la que muchas operaciones de menor escala encuentran dificultades. La temperatura y el método de secado influyen directamente en las propiedades finales de la fibra, por lo que ya no se trata simplemente de dejar el material al sol, sino de controlar el proceso con precisión industrial. Esta búsqueda de eficiencia y reducción de emisiones refleja una tendencia más amplia: la descarbonización progresiva de industrias tradicionales en distintos puntos del mundo.

Los equipos de control de calidad monitorizan de forma constante variables como la longitud media de la fibra, su nivel de humedad, la presencia de impurezas y, en instalaciones más avanzadas, también parámetros mecánicos como la resistencia. Para las hilanderías o las fábricas de papel que compran esta materia prima, el objetivo es claro: necesitan una fibra de plátano que mantenga un comportamiento uniforme y predecible.

Los análisis técnicos señalan que este proceso es la alternativa más viable para la producción a escala industrial, principalmente porque prescinde del uso de agentes químicos agresivos y permite obtener fibras que pueden ser posteriormente alineadas e hiladas con relativa facilidad. En entornos de laboratorio, los ensayos han mostrado que las fibras extraídas del pseudotallo mediante procesos mecánicos pueden alcanzar resistencias a la tracción cercanas a los 570 megapascales.

El destino más destacado de la materia prima extraída de los troncos de plátanos es el sector textil. En Brasil, este campo ha ganado visibilidad gracias a proyectos de desarrollo de hilos y tejidos a partir del residuo de la bananicultura. Otra vía importante es la producción de papel y celulosa alternativa; diversos estudios describen la fabricación de papel a partir de fibra del pseudotallo, con etapas que incluyen la separación de fibras, la preparación de la pulpa y la formación de hojas tanto en entornos de laboratorio como en plantas piloto. También se exploran usos en materiales compuestos, embalajes y productos del hogar.

Resto de la planta

La pulpa y la savia generadas durante el descortezado se pueden transformar en compost, fertilizantes sólidos, biogás o incluso fertilizantes líquidos de base orgánica. Diversos ensayos con pseudotallo de plátano como materia prima para fertilizantes líquidos orgánicos, en combinación con consorcios microbianos, han demostrado que este residuo no sólo aporta nutrientes al suelo, sino que también puede contribuir a reducir la dependencia de insumos sintéticos en la agricultura. En la práctica, el modelo sólo resulta sostenible a nivel ambiental y económico si se logra dar salida útil a la mayor parte de esta biomasa.

Banana Têxtil

Según Fabrízio Pereira, director regional de SENAI, la nominación del proyecto Banana Têxtil a los Premios BRICS Solutions reconoce la capacidad de Santa Catarina para innovar con propósito. «Transformamos un residuo agrícola en una solución de alto valor para la industria de la moda, combinando sostenibilidad, tecnología e inclusión productiva. Este logro refuerza el papel de SENAI como facilitador de iniciativas que reposicionan a Brasil en el panorama global de la bioeconomía», subraya.