Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Málaga de la Liga El Atlético de Madrid - Málaga corresponde a la jornada 1 de la Liga y se jugará en el Metropolitano

Llega el momento para el Atlético de Madrid y para el Málaga. Ambos equipos se enfrentan en la jornada 1 de la Liga en el Metropolitano y el morbo de ver cómo recibirá la afición colchonera a Julián Álvarez tras el culebrón que se ha montado este verano con su posible marcha ha desaparecido, ya que el argentino no está en la convocatoria. Delante, el equipo blanquiazul que regresa a la máxima categoría del fútbol español y que sueña con dar la sorpresa en su regreso a la primera división. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este choque.

Atlético de Madrid – Málaga de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid recibe al Málaga en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este choque se juega unos días después del fin de semana por la gran cantidad de internacionales que tenía el Cholo Simeone en el Mundial 2026 y ahora esperan estar listos para imponerse al cuadro boquerón, un recién ascendido. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este choque que se disputa en la capital de España para este miércoles 19 de agosto y se espera que el balón ruede de manera puntual a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Málaga de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos del campeonato liguero español y se tienen que repartir los choques entre ellos. Este Atlético de Madrid – Málaga correspondiente a la jornada 1 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar la Liga y Movistar Plus+, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Además, también se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, aunque también se podrá seguir todo lo que suceda en el Metropolitano con un ordenador por la web de este operador.

Por otro lado, también tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 1 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Málaga que corresponde a la jornada 1 de la Liga y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Málaga

Todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro andaluz y amantes del fútbol español en general que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 1 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Atlético de Madrid – Málaga. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser van a conectar con el Metropolitano para contar todo lo que ocurra en este choque de dos clásicos del fútbol español.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Málaga?

El Metropolitano, situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el recinto deportivo donde se jugará el Atlético de Madrid – Málaga correspondiente a la jornada 1 de la Liga. El cuadro colchonero llegó a este estadio en 2017, por lo que está a punto de cumplirse una década desde que abandonaron el mítico Vicente Calderón. En su nueva casa caben unos 70.000 espectadores y este año se jugará la final de la Champions League allí, además de que es sede del Mundial 2030.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Málaga que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Al frente del VAR estará Iván Caparrós Hernández, por lo que sobre él recae la responsabilidad de avisar a su compañero si se le escapa alguna acción polémica para que acuda a revisarla al monitor que estará en la banda del Metropolitano y tomar la decisión final.