Himno del Atlético de Madrid: todas las canciones y letras

El Club Atlético de Madrid es conocido mundialmente no solo por sus títulos y su famosa filosofía de sufrimiento y coraje, sino también por la inquebrantable pasión de su afición, un sentimiento que se manifiesta de forma épica en el Cívitas Metropolitano y que tiene en sus himnos y canciones un pilar fundamental. Más allá de un solo canto, la historia rojiblanca ha dado lugar a varias composiciones que son clave para entender el alma colchonera.

A lo largo de su historia, el Atlético de Madrid ha contado con varias melodías que han acompañado al equipo. El más conocido y coreado actualmente es el Himno Oficial, que data de 1974. Sin embargo, antes de este, existió el «Himno del Metropolitano», que se dejó de utilizar a mediados de los setenta.

Además de la versión oficial, la afición abraza con cariño el “Himno del Centenario», una composición mucho más lírica y personal escrita para conmemorar los cien años de vida del club en 2003. Recientemente, se ha sumado a esta tradición musical una canción que capta el espíritu del equipo bajo la dirección de Diego Simeone.

Quién compuso el himno del Atlético

El himno que resuena en cada partido en casa, el que los aficionados entonan con orgullo, es una creación de la década de los setenta. Fue compuesto por los músicos José Aguilar Granados y Ángel Curras García, y se estableció como el canto oficial en 1974, justo a tiempo para la época dorada de los colchoneros en el antiguo Vicente Calderón, al cual hace referencia su letra.

Letra del Himno Oficial del Atlético de Madrid de José Aguilar

Esta es la letra completa del himno que se escucha en la actualidad y que ha acompañado a la afición desde 1974, una oda al esfuerzo y la pasión:

Atletic, Atletic

Atlético de Madrid

Atletic, Atletic

Atlético de Madrid

Jugando, ganando

Peleas como el mejor

Porque siempre la afición

Se estremece con pasión

Cuando juegas, entre todos campeón

Y se ve frente al balón

Un equipo de verdad

Que esta tarde de ambiente llenará

Yo me voy al Manzanares

Al estadio Vicente Calderón

Donde acuden a millares

Los que gustan del fútbol de emoción

Porque luchan como hermanos

Defendiendo sus colores

En un juego noble y sano

Derrochando coraje y corazón

Atletic, Atletic

Atlético de Madrid

Atletic, Atletic

Atlético de Madrid

Letra del antiguo himno del Atlético vigente hasta 1974

Rey de la furia española

club altivo y generoso

Eres de España aureola

y del fútbol el coloso

En la Liga y en la Copa

o encuentro internacional

eres siempre tú el primero

eres siempre tú el primero

por tu juego sin igual

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

yo seré tu seguidor

yo contigo hasta morir

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

el equipo campeón

los mejores porque sí

Alirón, alirón

el Atleti es campeón

Que alegres son los colores

de tu raya roja y blanca

cuando al quedar vencedores

todo el público te aclama

En el mundo eres temido

tu técnica es colosal

Eres siempre tú el primero

eres siempre tú el primero

por tu juego sin igual

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

yo seré tu seguidor

yo contigo hasta morir

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

el equipo campeón,

los mejores porque sí

Alirón, alirón

el Atleti es campeón

Letra del Himno del Atlético de Madrid en su centenario de Joaquín Sabina

Con motivo del centenario del club en 2003, el cantautor y reconocido aficionado rojiblanco Joaquín Sabina regaló al Atlético de Madrid una composición única que, más que un himno al uso, es una carta de amor a los valores y la historia del club. Su letra es un recorrido nostálgico y sincero por el sentimiento colchonero:

Aquí me pongo a contar

Motivos de un sentimiento

Que no se puede explicar

Y eso que no doy el tipo

De hincha rapado y violento

Pero que gane mi equipo

Para entender lo que pasa

Hay que haber llorado dentro

Del Calderón, que es mi casa

O del Metropolitano

Donde lloraba mi abuelo

Con mi, con mi papá de la mano

Qué manera de aguantar

Qué manera de crecer

Qué manera de sentir

Qué manera de soñar

Qué maneras de aprender

Qué manera de sufrir

Qué manera de palmar

Qué manera de vencer

Qué manera de vivir

Qué manera de subir y bajar de las nubes

¡Que viva mi Atleti de Madrid!

*(Continúa con menciones a jugadores históricos y lugares emblemáticos como Neptuno y Concha Espina, finalizando con la celebración de los cien años.)

Qué manera de aguantar

Qué manera de crecer

Qué manera de sentir

Qué manera de soñar

Qué manera de aprender

Qué manera de sufrir

Qué manera de palmar

Qué manera de vencer

Qué manera de vivir

Con dinero y sin dinero somos los primeros

¡Que viva mi Atleti de Madrid!

Qué canción del Atlético hicieron Leiva y Joaquín Sabina y cuál es la letra

Además del himno del centenario de Sabina, el club cuenta con otra canción que se ha incorporado al repertorio atlético: «Partido a Partido». Esta pieza fue lanzada en 2020 y es una colaboración entre el propio Joaquín Sabina y Leiva, otro artista madrileño y reconocido seguidor del equipo. La canción rinde homenaje al lema de Diego Simeone y a la resistencia histórica del club.

Letra de «Partido a Partido»:

Aunque apenas queda un socavón

junto al Manzanares

Y atascos en los bulevares

de mi corazón

Los profetas de anteayer,

son gaviotas de alas rotas muertas de sed,

gatos sin botas.

Al balcón de la soledad,

trepan los náufragos

malheridos de tanto remar,

contra el huracán

En el trono de Neptuno,

donde no cabe ninguno

que no sepa soñar

partido a partido.

No me habléis de resistir,

es mi Atleti de Madrid

no me vengan con lamentos

hablo de sobrevivir.

Y seguir coronando montañas

y seguir conquistando escaleras

en el tiempo de descuento,

regateando al porvenir.

Y ganar y ganar y ganar

y ganar y volver a ganar

Partido a Partido.

Partido a Partido.