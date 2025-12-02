Himno del Atlético de Madrid: todas las canciones y letras
El Atlético de Madrid es uno de los equipos más laureados de España, especialmente en el último siglo
El Club Atlético de Madrid es conocido mundialmente no solo por sus títulos y su famosa filosofía de sufrimiento y coraje, sino también por la inquebrantable pasión de su afición, un sentimiento que se manifiesta de forma épica en el Cívitas Metropolitano y que tiene en sus himnos y canciones un pilar fundamental. Más allá de un solo canto, la historia rojiblanca ha dado lugar a varias composiciones que son clave para entender el alma colchonera.
A lo largo de su historia, el Atlético de Madrid ha contado con varias melodías que han acompañado al equipo. El más conocido y coreado actualmente es el Himno Oficial, que data de 1974. Sin embargo, antes de este, existió el «Himno del Metropolitano», que se dejó de utilizar a mediados de los setenta.
Además de la versión oficial, la afición abraza con cariño el “Himno del Centenario», una composición mucho más lírica y personal escrita para conmemorar los cien años de vida del club en 2003. Recientemente, se ha sumado a esta tradición musical una canción que capta el espíritu del equipo bajo la dirección de Diego Simeone.
Quién compuso el himno del Atlético
El himno que resuena en cada partido en casa, el que los aficionados entonan con orgullo, es una creación de la década de los setenta. Fue compuesto por los músicos José Aguilar Granados y Ángel Curras García, y se estableció como el canto oficial en 1974, justo a tiempo para la época dorada de los colchoneros en el antiguo Vicente Calderón, al cual hace referencia su letra.
Letra del Himno Oficial del Atlético de Madrid de José Aguilar
Esta es la letra completa del himno que se escucha en la actualidad y que ha acompañado a la afición desde 1974, una oda al esfuerzo y la pasión:
Atletic, Atletic
Atlético de Madrid
Atletic, Atletic
Atlético de Madrid
Jugando, ganando
Peleas como el mejor
Porque siempre la afición
Se estremece con pasión
Cuando juegas, entre todos campeón
Y se ve frente al balón
Un equipo de verdad
Que esta tarde de ambiente llenará
Yo me voy al Manzanares
Al estadio Vicente Calderón
Donde acuden a millares
Los que gustan del fútbol de emoción
Porque luchan como hermanos
Defendiendo sus colores
En un juego noble y sano
Derrochando coraje y corazón
Atletic, Atletic
Atlético de Madrid
Atletic, Atletic
Atlético de Madrid
Letra del antiguo himno del Atlético vigente hasta 1974
Rey de la furia española
club altivo y generoso
Eres de España aureola
y del fútbol el coloso
En la Liga y en la Copa
o encuentro internacional
eres siempre tú el primero
eres siempre tú el primero
por tu juego sin igual
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
yo seré tu seguidor
yo contigo hasta morir
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
el equipo campeón
los mejores porque sí
Alirón, alirón
el Atleti es campeón
Que alegres son los colores
de tu raya roja y blanca
cuando al quedar vencedores
todo el público te aclama
En el mundo eres temido
tu técnica es colosal
Eres siempre tú el primero
eres siempre tú el primero
por tu juego sin igual
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
yo seré tu seguidor
yo contigo hasta morir
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
el equipo campeón,
los mejores porque sí
Alirón, alirón
el Atleti es campeón
Letra del Himno del Atlético de Madrid en su centenario de Joaquín Sabina
Con motivo del centenario del club en 2003, el cantautor y reconocido aficionado rojiblanco Joaquín Sabina regaló al Atlético de Madrid una composición única que, más que un himno al uso, es una carta de amor a los valores y la historia del club. Su letra es un recorrido nostálgico y sincero por el sentimiento colchonero:
Aquí me pongo a contar
Motivos de un sentimiento
Que no se puede explicar
Y eso que no doy el tipo
De hincha rapado y violento
Pero que gane mi equipo
Para entender lo que pasa
Hay que haber llorado dentro
Del Calderón, que es mi casa
O del Metropolitano
Donde lloraba mi abuelo
Con mi, con mi papá de la mano
Qué manera de aguantar
Qué manera de crecer
Qué manera de sentir
Qué manera de soñar
Qué maneras de aprender
Qué manera de sufrir
Qué manera de palmar
Qué manera de vencer
Qué manera de vivir
Qué manera de subir y bajar de las nubes
¡Que viva mi Atleti de Madrid!
*(Continúa con menciones a jugadores históricos y lugares emblemáticos como Neptuno y Concha Espina, finalizando con la celebración de los cien años.)
Qué manera de aguantar
Qué manera de crecer
Qué manera de sentir
Qué manera de soñar
Qué manera de aprender
Qué manera de sufrir
Qué manera de palmar
Qué manera de vencer
Qué manera de vivir
Con dinero y sin dinero somos los primeros
¡Que viva mi Atleti de Madrid!
Qué canción del Atlético hicieron Leiva y Joaquín Sabina y cuál es la letra
Además del himno del centenario de Sabina, el club cuenta con otra canción que se ha incorporado al repertorio atlético: «Partido a Partido». Esta pieza fue lanzada en 2020 y es una colaboración entre el propio Joaquín Sabina y Leiva, otro artista madrileño y reconocido seguidor del equipo. La canción rinde homenaje al lema de Diego Simeone y a la resistencia histórica del club.
Letra de «Partido a Partido»:
Aunque apenas queda un socavón
junto al Manzanares
Y atascos en los bulevares
de mi corazón
Los profetas de anteayer,
son gaviotas de alas rotas muertas de sed,
gatos sin botas.
Al balcón de la soledad,
trepan los náufragos
malheridos de tanto remar,
contra el huracán
En el trono de Neptuno,
donde no cabe ninguno
que no sepa soñar
partido a partido.
No me habléis de resistir,
es mi Atleti de Madrid
no me vengan con lamentos
hablo de sobrevivir.
Y seguir coronando montañas
y seguir conquistando escaleras
en el tiempo de descuento,
regateando al porvenir.
Y ganar y ganar y ganar
y ganar y volver a ganar
Partido a Partido.
Partido a Partido.