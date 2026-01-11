Cuánto dinero se lleva el campeón de la Supercopa de España: así es el reparto económico del torneo
Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán la final de la Supercopa de España 2026. Por un lado, el club blanco venció en la segunda semifinal al Atlético de Madrid, por 1-2, tras los tantos de Rodrygo Goes y Federico Valverde (por el lado rojiblanco anotó Sorloth), mientras que el equipo de Hansi Flick se deshizo por la vía rápida del Athletic Club después de doblegarlo contundentemente por 5-0, tras los goles de Raphinha (2), Roony, Fermín y Ferran Torres. Ambos conjuntos lucharán por el título final y por el suculento premio en metálico extra que recibirá el campeón. Descubre cuánto dinero ganará el ganador de la Supercopa.
Tras oficializarse el ‘traspaso’ de la Supercopa de España a Arabia Saudí, la RFEF hizo oficial el ingreso que recibirá por edición: un total de 51 millones de euros, que se repartirán entre los equipos participantes y, además, se destinará aproximadamente unos 26 millones para el desarrollo del fútbol base.
Cuánto dinero han ganado Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic por jugar la Supercopa de España
Los equipos clasificados de esta edición, es decir, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club recibirán un montante económico de casi 22 millones de euros, que serán repartidos de la siguiente manera: el club catalán y el equipo madridista se quedarán con la parte más grande del pastel e ingresarán un poco más de 6 millones de euros, mientras que el club dirigido por Diego Pablo Simeone y el de Ernesto Valverde se quedarán con, aproximadamente, 2-3 millones de euros.
Horario y dónde ver la final de la Supercopa de España 2026
La final de la Supercopa de España 2026 entre Real Madrid y FC Barcelona se disputará este próximo domingo 11 de enero, a partir de las 20:00 horas. Movistar Plus+ será la compañía encargada de ofrecer todo el partido en exclusiva a través de sus pantallas y sus aplicaciones oficiales, donde no perderás detalle en cualquier punto de España. Por otro lado, también se podrá seguir el minuto a minuto en la web de OkDiario, donde os destacaremos todo lo ocurrido, mejores imágenes, vídeos disponibles y declaraciones pre y post-partido.