Cuánto dinero se lleva el campeón de la Supercopa de España: así es el reparto económico del torneo

Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán la final de la Supercopa de España 2026. Por un lado, el club blanco venció en la segunda semifinal al Atlético de Madrid, por 1-2, tras los tantos de Rodrygo Goes y Federico Valverde (por el lado rojiblanco anotó Sorloth), mientras que el equipo de Hansi Flick se deshizo por la vía rápida del Athletic Club después de doblegarlo contundentemente por 5-0, tras los goles de Raphinha (2), Roony, Fermín y Ferran Torres. Ambos conjuntos lucharán por el título final y por el suculento premio en metálico extra que recibirá el campeón. Descubre cuánto dinero ganará el ganador de la Supercopa.

Tras oficializarse el ‘traspaso’ de la Supercopa de España a Arabia Saudí, la RFEF hizo oficial el ingreso que recibirá por edición: un total de 51 millones de euros, que se repartirán entre los equipos participantes y, además, se destinará aproximadamente unos 26 millones para el desarrollo del fútbol base.

🎙️ «Para para nosotros es un día importante, una nueva final. Queremos llevarnos la Supercopa a casa». ➡️ «En lo personal también puede cobrar una importancia especial al empatar en títulos con Luka (Modric)». 🗣️ @DaniCarvajal92, jugador del @realmadrid.#superSupercopa pic.twitter.com/kDEDeG41f7 — RFEF (@rfef) January 10, 2026

Cuánto dinero han ganado Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic por jugar la Supercopa de España

Los equipos clasificados de esta edición, es decir, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club recibirán un montante económico de casi 22 millones de euros, que serán repartidos de la siguiente manera: el club catalán y el equipo madridista se quedarán con la parte más grande del pastel e ingresarán un poco más de 6 millones de euros, mientras que el club dirigido por Diego Pablo Simeone y el de Ernesto Valverde se quedarán con, aproximadamente, 2-3 millones de euros.

🎙️ «Kilian (Mbappé) para nosotros es un jugador importantísimo, el mejor delantero que existe en el mundo». ➡️ «Ojalá mañana pueda estar en el terreno de juego porque puede ser determinante». 🗣️ @DaniCarvajal92, jugador del @realmadrid.#superSupercopa pic.twitter.com/P4X4fqRGeD — RFEF (@rfef) January 10, 2026

Cuánto dinero ganará el ganador de la Supercopa Una vez decantadas ambas semifinales y el pase a la final tanto de Real Madrid y FC Barcelona, se puede destacar que el campeón de la edición del 2026, a la ya conocida suma que ingresará, recibirá dos millones de euros adicionales por la consecución del título, mientras que el subcampeón ganará 1,4 millones de euros más. Atlético de Madrid y Athletic Club, a pesar de caer eliminados, no se quedarán con las manos vacías, pues también ingresarán en sus arcas un total de 800.000 euros para cada uno.