Conoce el horario, fecha y canal de televisión para ver en directo el GP de China del Mundial de Fórmula 1 2026 Este GP de China es la segunda jornada del Mundial de F1 y se celebrará en el Circuito Internacional de Shanghái George Russell es el actual líder del Mundial de Fórmula 1 2026 tras ganar en Australia

El Mundial de Fórmula 1 2026 hace una nueva parada, esta vez en el GP de China, donde se espera una carrera apasionante con todos los pilotos dándolo todo en este arranque del campeonato a la misma vez que siguen esperando poder sacarle el mayor rendimiento a sus respectivos coches. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión todo lo que suceda durante este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái.

Horario de la F1 en el GP de China 2026

El GP de China, que corresponde a la segunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái. Va a ser un fin de semana especial y apasionante, ya que pese a ser la segunda fecha del calendario, será el primer fin de semana en la que haya una carrera al sprint, por lo que se repartirán más puntos y es ahí donde los pilotos intentarán superar a George Russell en la clasificación general.

Viernes 13 de marzo

El GP de China del Mundial de Fórmula 1 2026 comenzará este viernes 13 de marzo con una única sesión de entrenamientos libres en la que los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía tienen que familiarizarse con el trazado para poder afrontar la siguiente prueba. Unas horas después comenzará la clasificación para la carrera al sprint, donde todos esperan conseguir los mejores tiempos.

Entrenamientos libres 1: 4:30 – 5:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 8:30 – 9:14 horas.

Sábado 14 de marzo

Será el sábado 14 de marzo el día en el que viviremos dos jornadas apasionantes. En la primera de ellas, la carrera al sprint del GP de China, los aficionados que quieran ver desde España por TV la prueba van a tener que trasnochar o madrugar. Unas horas después se disputará la clasificación para esta carrera apasionante del Mundial de Fórmula 1 2026 que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.

Carrera al sprint del GP de China: 4:00 – 5:00 horas.

Clasificación del GP de China: 8:00 – 9:00 horas.

Domingo 15 de marzo

La guinda al pastel del GP de China llegará este domingo 15 de marzo y los George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen y compañía lucharán por hacerse con la victoria en esta segunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. La carrera comenzará en el Circuito Internacional de Shanghái a las 8:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 56 vueltas al trazado.

GP de China: 8:00 horas (56 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de China: horario de la Fórmula 1

Esta segunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es el GP de China, va a ser frenética porque estamos a la espera de ver el verdadero rendimiento de los diferentes monoplazas. Se espera ver una mejoría del Aston Martin de Fernando Alonso, que Carlos Sainz pueda entrar en los puntos y si George Russell puede repetir triunfo, a menos que Charles Leclerc, Max Verstappen o Lando Norris, entre otros, puedan discutirle la carrera que se celebrará el domingo 15 de marzo a las 8:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver gratis el GP de China de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio, por lo que el GP de China se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en TV lo que ocurra en el Circuito Internacional de Shanghái.

Los aficionados que siguen incondicionalmente a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, además de los amantes de este deporte cargado de velocidad y adrenalina, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de China del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador todos aquellos que lo deseen para ver las diferentes jornadas en el Circuito Internacional de Shanghái.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de este fin de semana en la segunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del GP de China y cuando vayan terminando las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Circuito Internacional de Shanghái, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de China de F1

Todos aquellos aficionados al automovilismo que estén siguiendo este Mundial de Fórmula 1 2026 que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este GP de China deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con el Circuito Internacional de Shanghái para narrar lo que esté ocurriendo en la F1.

Circuito del GP de China de F1

El Circuito Internacional de Shanghái, ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se disputará este apasionante GP de China del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio que se celebró en dichas instalaciones fue en 2004 y este trazado cuenta con 5,451 kilómetros, además de tener un total de 16 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 56 vueltas y el piloto que ostenta la vuelta rápida es Michael Schumacher, que detuvo el cronómetro en 2004 en 1:32:238.