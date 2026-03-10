¿Qué tiempo va a hacer en las Fallas de Valencia 2026? Jorge Rey se adelanta a la AEMET

Jorge Rey se adelanta a la AEMET, el tiempo que va a hacer en las Fallas de Valencia de 2026 no pinta nada bien, sino todo lo contrario. Parece que este año en el que esperaríamos un sol que en este mes de marzo se puede hacer difícil de ver, será una dura realidad en estos días en los que tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Nos espera un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con estos días de fiesta en mente, lo que puede pasar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. La fiesta grande de Valencia calienta motores y lo hace en medio de un tiempo que puede ir cambiando por momentos. Faltan unos días para descubrir lo mejor de una serie de actos que merece la pena ver en directo, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y nos explica lo que nos espera.

Este es el tiempo que va a hacer en las fallas de Valencia 2026

Las fallas de Valencia 2026 estarán marcadas como cada año por un tiempo que puede cambiar por momentos y aún es incierto. En especial, si tenemos en cuenta lo que parece que puede pasar en unos días en los que quizás, tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden cambiarlo todo.

Es hora de conectar de nuevo con estos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada detalle cuenta, tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en una fecha importante para la que quizás no estamos del todo preparados.

El mes de marzo está dando señales de convertirse en uno de los más lluviosos de los últimos años, siguiendo la tendencia de días pasados en los que parecía que no salíamos de las borrascas. Una tras otra, nos ha ido dando una serie de cifras que pueden convertirse en algo que costará de creer, sino más bien todo lo contrario.

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que está por llegar, una serie de cambios que pueden ser esenciales y que nos dará un motivo para organizarnos en estas fallas de Valencia tan esperadas. Jorge Rey, nos explica que vuelven las lluvias y el frío, en un vídeo viral que ha roto todos los récords.

La realidad es que podemos tener por delante ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en algo esencial en esta época del año.

La AEMET de momento si que parece que nos muestra el fin de las lluvias: «Cielo muy nuboso con precipitaciones, que probablemente serán localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en Alicante; en el resto no se descarta que sean en forma de chubasco localmente fuerte. Cota de nieve en el interior norte en torno a los 1500-1700 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso en Valencia y Alicante y en ligero descenso o sin cambios en Castellón. Viento flojo variable, aumentando por la mañana a viento flojo del este con aumentos ocasionales de intensidad; al final del día tenderá a nordeste en el litoral norte y central y a viento flojo variable en el resto». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones, que probablemente serán localmente fuertes y persistentes en Alicante, sin descartar chubascos localmente fuertes en el resto».

Siguiendo con la misma previsión para el España: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, se mantendrán la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana, pudiendo darse acumulados significativos al norte del cabo de la Nao, y con tendencia a ir cesando y a abrirse claros. Asimismo el paso de un frente tenderá a cubrir los cielos de oeste a este en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles afectando a Galicia, área cantábrica y Pirineos. Cielos poco nubosos o despejados en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional en otros puntos de Baleares y de la fachada oriental peninsular. Cota de nieve en el entorno de los 1500 metros subiendo por encima de 2000 m. en el sureste peninsular y en 1600/1800 m. en el extremo norte. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Brumas y bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, también probables en Baleares, interiores de Galicia y zonas de la meseta Norte. Temperaturas máximas en ascenso en la Península, en general ligeros en el tercio norte y llegando a localmente notables en la meseta Sur e interior de Andalucía. Pocos cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en Galicia y meseta Sur, predominando los descensos en la Norte, entorno de la Ibérica y Andalucía. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña pudiendo darse localmente en la meseta Norte».