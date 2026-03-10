Hoy, 10 de marzo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de brumas y bancos de niebla, especialmente en la depresión central y en puntos del litoral. Por la tarde, se esperan precipitaciones dispersas en el interior y heladas débiles en el Prepirineo. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de marzo

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, mostrando un manto azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 9 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, que asomará a las 07:11, promete calentar el ambiente hasta alcanzar los 15 grados por la tarde. La brisa suave del sureste, a unos 10 km/h, acariciará la piel, haciendo que el aire se sienta más ligero, a pesar de que la humedad alcanzará niveles altos, creando un ambiente algo cargado.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, manteniendo la misma tonalidad que por la mañana. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. La puesta del sol, a las 18:51, cerrará un día que, aunque fresco, se sentirá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones y a la suave brisa que nos acompañará. Así, Barcelona se presenta como un lienzo perfecto para disfrutar de la jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, mientras la temperatura máxima se eleva a 16 grados.

La tarde traerá consigo un ligero contraste, aunque la sensación térmica se mantendrá fresca, con mínimas de 5 grados. La humedad, que oscilará entre el 60 y el 100%, puede resultar agobiante. Con la probabilidad de lluvia en el aire, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y sol radiante en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:11. La temperatura mínima se sitúa en 7°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 5°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 15°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas agradables y sin probabilidad de lluvia, lo que promete una jornada fresca y soleada. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol se producirá a las 18:51, brindando a los badaloneses un total de más de 11 horas de luz.

Cielo alternando sol y nubes en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque se podría sentir una ligera brisa en ciertos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el tiempo. Un buen momento para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza.