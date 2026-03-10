El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado a OnRetrieval Group, que se ofrece como el «representante y distribuidor oficial» en España y Portugal del software israelí Cellebrite, capaz de desencriptar móviles de criminales. Esta adquisición se hace para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado en el campo de Gibraltar. Todo ello a pesar de las críticas del Ejecutivo a Israel tras el ataque junto a EEUU contra Irán y el veto al Estado hebreo que suscribió en septiembre la administración socialista por la ofensiva en Gaza.

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado un contrato para la adquisición de material para la lucha contra narcotráfico y crimen organizado en el campo de Gibraltar por un valor de 4.954.545,45 euros.

El contrato se divide en cuatro lotes: software de investigación, de análisis, forense y licencias Abis. El tercero de ellos, el software forense, se ha adjudicado por 1.453.416,48 euros a la compañía OnRetrieval Group.

Esta misma empresa se encargó de distribuir el software israelí Cellebrite el pasado verano a la Policía Nacional a cambio de más de dos millones de euros. También fue contratada por Interior para equipar al Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con un programa de extracción de información de dispositivos de smartphone.

La compañía se promociona en su página web como «el representante / distribuidor oficial de Cellebrite UFED y de otras soluciones de Cellebrite en España y Portugal para la comercialización de sus herramientas (equipos de hardware)». «Su público objetivo es diverso, aunque destacan los cuerpos y fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y empresas de investigación», aclaran, evidenciando que sí que lo comercializan con la administración central.

Si bien, el servicio ya no está en el listado de productos de informática forense de su página web, fuentes cercanas a la entidad confirman a OKDIARIO que siguen trabajando con normalidad con Cellebrite, el software de procedencia israelí.

«Imposible» investigar sin Cellebrite

Y es que se trata de un programa clave en la lucha contra el crimen organizado. El propio Ministerio del Interior justificó hace apenas unos meses que era «imposible» investigar sin Cellebrite. Lo hizo en los pliegos de contratación de este servicio para la Policía Nacional.

«Dada la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas, es prácticamente imposible realizar informes ni investigaciones de calidad suficiente sin la incorporación de los sistemas objeto de contrato», es decir, sin Cellebrite.

Los pliegos ahondaban en que «el análisis de las evidencias digitales y especialmente de teléfonos móviles presentes en las investigaciones supone un reto complejo para nuestra organización». «La necesidad de analizar estos dispositivos está presente de alguna manera u otra en casi todas las investigaciones», sentenciaban.

Cellebrite es un software, de procedencia israelí, que permite recuperar mensajes borrados, desbloquear terminales que se encuentran protegidos por contraseñas o encriptación. Se trata de un problema que Interior calificó como urgente por la «implementación por defecto de soluciones de encriptación en los teléfonos móviles» de cualquier ciudadano, pero especialmente por «la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas».