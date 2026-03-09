Trump asegura que la guerra contra la tiranía de Irán está «prácticamente terminada»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este lunes que la guerra contra la tiranía de los ayatolás en Irán está «prácticamente terminada», y que la ofensiva avanza mucho más rápido de lo previsto. En medio de la escalada militar, ataques con misiles y drones han afectado infraestructuras estratégicas en Baréin, Qatar y Arabia Saudí. La tensión internacional ha aumentado tras la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder supremo de Irán, como sucesor de su padre. Trump también ha afirmado que está considerando tomar el control del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio petrolero global. Trump así reconoce que el fin de la guerra está cerca.

Donald Trump ha realizado estas declaraciones después de haber hablado por teléfono con el presidente de Rusia Vladimir Putin. La llamada telefónica se ha prolongado durante una hora. Así, Trump ha declarado que cree que la guerra en Irán contra la dictadura de los ayatolás podría terminar pronto: «Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea», ha declarado. En este sentido. Trump ha añadido que la campaña está «muy por delante» de su estimación previa de una guerra que duraría entre cuatro y cinco semanas. Trump ha afirmado que actualmente hay barcos cruzando el Estrecho de Ormuz, pero ha añadido que está «considerando tomar el control».

Durante la conversación telefónica, Putin ha presentado al presidente de Estados Unidos varias propuestas para poner fin a la guerra rápidamente, según ha explicado el Kremlin.

Las declaraciones de Trump realizadas durante una entrevista concedida a la cadena CBS han impulsado las bolsas de valores y han provocado de forma inmediata una caída en los precios del petróleo. Así, las acciones de Wall Street en Nueva York han subido tras los comentarios de Trump a la cadena de TV.

El índice S&P 500, compuesto por las mayores empresas estadounidenses, revirtió una caída previa y subió un 0,8 % en las operaciones de la tarde en Nueva York, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,5 %.

Los precios del petróleo volvieron a caer a 92 dólares por barril, tras haber alcanzado los 120 dólares más temprano este mismo día lunes.

El presidente de Estados Unidos Trump se ha adentrado este lunes en la segunda semana de la guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán bajo una creciente presión para abordar el aumento de los precios de la gasolina, la escasez de reservas de municiones y la sostenida oposición al conflicto entre los votantes, incluyendo a muchos miembros de su movimiento MAGA (Make America Great Again).

Trump y su gabinete han desestimado hasta el momento las preocupaciones sobre el aumento de los precios de la gasolina, afirmando que este aumento de los costes disminuirá cuando termine la guerra. El precio promedio de un galón de gasolina (3,785 litros) en Estados Unidos regular subió casi 50 centavos la semana pasada (0,40 euros).

«Pensamos que los precios del petróleo subirían, y así será. También bajarán», declaró Trump a la prensa el sábado. «Bajarán muy rápido, y habremos eliminado un gran cáncer en la faz de la tierra», añadió entonces, refiriéndose a la amenaza a la seguridad nacional que representa la dictadura de los ayatolás de Irán.