Te contamos la fecha, horario y canal de televisivón para ver en directo el Newcastle - Barcelona de la Champions League Este Newcastle - Barcelona es de la ida de octavos de la Champions League y se jugará en St. James Park El Barcelona es favorito en esta eliminatoria de la Champions League que se decidirá la próxima semana

El Barcelona y el Newcastle se vuelven a ver las caras esta temporada, pero en esta ocasión es en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los culés ya consiguieron ganar en Inglaterra en la fase de liga y esperan poder repetir victoria para afrontar el choque de vuelta con la mayor tranquilidad la próxima semana. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal para ver por TV en directo todo lo que suceda en St. James Park.

Cuál es el horario del Newcastle – Barcelona: cuándo es el partido de la Champions League

El Barcelona viaja a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en el partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto azulgrana tiene el factor campo a su favor y su intención es sacar de St. James Park un resultado favorable para afrontar el choque de vuelta de la mejor manera la próxima semana cuando todo se decida en el Camp Nou. Hay que recordar que los pupilos de Hansi Flick ya se impusieron a las urracas en la fase de liga de la máxima competición continental con un 1-2 con Marcus Rashford como gran estrella, ya que firmó un doblete.

A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Newcastle – Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League para este martes 10 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los británicos y el club azulgrana en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que este partido comience de manera puntual en St. James Park porque no deberían producirse altercados entre las aficiones en la previa.

Cómo puedo ver gratis el Newcastle vs Barcelona y en qué canal de TV

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental y del resto de torneos de la UEFA fue Movistar+. Esto significa que el Newcastle – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 1. Este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete del fútbol europeo para poder disfrutar de todo lo que ocurra en St. James Park.

Todos los aficionados del conjunto catalán y los amantes de las diferentes competiciones europeas deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Newcastle – Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para los que quieran ver el encuentro con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este partidazo de la ida de los octavos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Newcastle – Barcelona y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en St. James Park.

Dónde escuchar por radio en directo el Newcastle – Barcelona

Además, todos los hinchas del cuadro azulgrana que no pueda ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Newcastle – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League podrán escuchar todo lo que suceda en St. James Park gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con Inglaterra para contar en directo todo lo que esté ocurriendo.

En qué estadio se juega y quién arbitra el Newcastle – Barcelona

El estadio St. James Park, ubicado en Nordeste de Inglaterra, será el escenario donde se jugará este emocionante Newcastle – Barcelona que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1880 por lo que, sin duda, es uno de los campos con más historia de todo el planeta. Tiene capacidad para recibir a unos 52.000 aficionados y debería haber un lleno absoluto este martes para ver este partidazo.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Marco Guida para que imparta justicia en este Newcastle – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League. Su compatriota Daniele Chiffi estará a los mandos del VAR analizando todas las jugadas dudosas que sucedan sobre el verde y que se le escapen a su compañero para, si es necesario, avisarle por el pinganillo y recomendarle que revise la acción polémica en cuestión en el monitor que estará en la banda de St. James Park.