La Fiscalía se opone a imputar a Mazón por la DANA: «No hay indicios con suficiente solidez»

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se opone a imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa de la DANA, al considerar que no hay indicios de suficiente solidez contra él. Así, se desprende del informe del fiscal superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz, en torno a la exposición razonada presentada ante el Alto Tribunal por la magistrada de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La Fiscalía, solicita que sea este mismo juzgado el que continúe con las diligencias previas de investigación.

Ruiz Tobarra había presentado ante el TSJ valenciano el auto de exposición razonada contra Carlos Mazón el pasado 24 de febrero, en pleno escándalo por los audios destapados por OKDIARIO que prueban que el magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el caso de la DANA, participó en interrogatorios a las víctimas. Lo había hecho, además, horas después de que el letrado Rubén Gisbert, que dirige una de las acusaciones particulares en el caso de la riada, se querellase contra la instructora y su marido por seis presuntos delitos.

El pasado 3 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) emitió una Diligencia de Ordenación por la que se registraba la exposición razonada. El Alto Tribunal concedía dos días de plazo a la Fiscalía y a las partes personadas para formular alegaciones. En la práctica, esto supone que el plazo vencía este lunes.

Ahora, la Fiscalía, según la Cadena Ser, se opone a imputar a Carlos Mazón al considerar que no existen indicios de solidez suficiente contra él. Y solicita, a su vez, que el Juzgado de Catarroja continúe con la investigación en torno a este caso. Estima el fiscal que en el momento actual no se cuenta con datos o indicios de suficiente solidez para imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana.

El informe de la Fiscalía no es vinculante, pero sí de una relevante importancia en el caso. De hecho, estima que ahora procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor, sin perjuicio del resultado que pueda deparar la instrucción.