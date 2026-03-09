El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido a «los responsables políticos» de todos los países que deben prepararse para «lo impensable» ante el desarrollo que está teniendo la guerra en Irán. Así lo ha asegurado este lunes la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, durante una conferencia en Tokio (Japón). El fondo ya aseguró el viernes que estaba «vigilando con atención los acontecimientos en Oriente Medio».

No obstante, el FMI ha asegurado que aún tiene que analizar con mayor detalle el impacto de la guerra en Irán, algo que hará en sus próximas perspectivas macroeconómicas, que serán publicadas a mediados de abril.

Por el momento, el organismo pide precaución. «Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello», ha asegurado Georgieva.

Así, la economista búlgara ha instado a los países a centrarse «en lo que pueden controlar», para lo que recomienda invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado.

Por otro lado, la dirigente del fondo recomienda utilizar el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario y asegurarse de reponerlo; y, sobre todo, ser ágiles ante el desarrollo de los acontecimientos.

El FMI y la guerra de Irán

En cualquier caso, Georgieva ha subrayado que la institución internacional está recabando datos sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio para evaluar su impacto en los países miembros, por lo que el FMI publicará un análisis minucioso junto en sus Perspectivas de la Economía Mundial.

Como regla general, ha recordado, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0,1% al 0,2% en el crecimiento del PIB mundial.

Precisamente, los mercados internacionales están viviendo un momento de grandes incrementos en el precio de la energía. Y es que el precio del petróleo en Europa ha amanecido este lunes con una subida de alrededor del 17%, tocando en ocasiones los 109 dólares por barril. La cotización ya se había revalorizado un 26% durante la semana pasada, algo que ha llevado a los países del G7 a plantear vaciar sus reservas.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 15% a las 9:08 horas, hasta los 61,40 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.