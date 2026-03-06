La guerra de Irán ha impactado de lleno en el precio del petróleo de Europa, que se ha disparado un 26% en tan sólo cinco sesiones, hasta los 91,84 dólares. Así lo reflejan los datos de la cotización del crudo de calidad Brent, que sirve de referencia para el Viejo Continente. Tras lo sucedido, su coste ha alcanzado niveles máximos desde abril de 2024. Tan sólo este viernes, el valor se ha disparado un 7% respecto al jueves.

Por su parte, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), la referencia en Estados Unidos, ha avanzado más del 10% en la sesión de este viernes y ha llegado a marcar un máximo intradía de 89,61 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2023. Con este repunte, la cotización del crudo americano acumula una subida aproximada del 30% a lo largo de la semana.

El fuerte encarecimiento de la energía responde al deterioro de la situación en Oriente Medio tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán, así como a la amenaza del país persa de cerrar el Estrecho de Ormuz. A ello se suman las advertencias de varios países del Golfo Pérsico sobre las posibles consecuencias del conflicto para las exportaciones energéticas y para la economía global.

En este sentido, el ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, quien también es presidente y consejero delegado de QatarEnergy, ha advertido de que la guerra desatada en Oriente Próximo podría llevar a que todos los exportadores de energía de la región suspendan la producción en cuestión de semanas, lo que llevaría el precio del petróleo a 150 dólares por barril y podría «hundir las economías mundiales».

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que no habrá ningún acuerdo con Irán más allá de que el país persa se rinda sin ningún tipo de condiciones y acepte elegir un líder que satisfaga los deseos de Washington, replicando la estrategia aplicada previamente en Venezuela, pero que podría alejar la posibilidad de una solución inminente al conflicto.

«No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable (…) Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)», ha proclamado Trump en redes sociales.

El petróleo sube por Irán

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha asegurado que sigue de cerca la situación en la región, incluyendo las posibles consecuencias de cualquier interrupción prolongada del flujo energético a través del estrecho de Ormuz, señalando que, si bien las instalaciones de producción se han visto prácticamente indemnes de los ataques, la interrupción del flujo de petróleo a través del paso de Ormuz ha obligado a algunos operadores a iniciar el cierre de la producción.

En este sentido, recuerda que el mercado petrolero mundial ha registrado un superávit significativo desde principios de 2025 y, antes de los ataques, se preveía que la oferta mundial de crudo superaría con creces la demanda en 2026, aunque advierte que «las interrupciones prolongadas del suministro podrían llevar al mercado a un déficit».

Los inventarios mundiales de petróleo observados aumentaron a más de 8.200 millones de barriles en 2025, su nivel más alto desde 2021. «Estas reservas proporcionan ahora un colchón de seguridad contra las interrupciones del suministro», añade.

De su lado, Estados Unidos ha tratado en las últimas horas de rebajar la tensión en los mercados con diversas medidas, incluyendo el anuncio de que permitirá la venta de petróleo ruso a la India durante 30 días, así como la posibilidad de recurrir a la reserva estratégica de petróleo (SPR), que actualmente se encuentra en 415 millones de barriles.

«Si el Gobierno estadounidense se sintiera cómodo reduciendo la SPR a los niveles previstos para 2023, podríamos esperar una liberación de alrededor de 68 millones de barriles», apuntan Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING.