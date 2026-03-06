Cristina Garmendia ha puesto fin por decisión propia a su etapa como presidenta de Mediaset España, compañía a la que lleva vinculada de forma ininterrumpida desde diciembre de 2017, primero como consejera independiente y posteriormente -desde mayo de 2024- como presidenta del grupo audiovisual liderado por el consejero delegado Alessandro Salem.

«Tras anunciar formalmente su decisión, Garmendia cierra esta etapa en Mediaset España con el objetivo de orientar su actividad hacia proyectos de otros ámbitos», ha informado la empresa en una nota este viernes.

«Como presidenta, Garmendia ha representado a Mediaset España en los principales foros sociales, económicos e industriales desde hace casi dos años, en los que la compañía ha consolidado su integración en MFE MediaForEurope y ha afrontado importantes retos como la reestructuración y adaptación del grupo ante los desafíos que forman parte del presente y futuro del sector audiovisual. Garmendia seguirá colaborando con Mediaset España en materia de innovación y mantiene la representación de la compañía en el patronato de la Fundación Cotec», ha explicado el grupo.

Mediaset España ha expresado su reconocimiento a Garmendia por el «compromiso y la dedicación demostrados durante su trayectoria de más de ocho años vinculada a la compañía».

Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, Garmendia cursó su doctorado en Biología Molecular bajo la dirección de la profesora Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Actualmente, es presidenta de la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y el de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Además, es consejera independiente en el consejo de administración de Caixabank; consejera dominical en Ysios Capital Partners; y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea. Ha fundado, entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats y fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial y ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana», destaca Mediaset.