Guerra de EEUU e Israel contra Irán en directo hoy | Últimas noticias, reacciones y movimientos militares del conflicto

En directo la última hora del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán
La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán entra este 6 de marzo en su séptimo día con varios frentes activos y una escalada que mantiene en máxima tensión a Oriente Medio. Los ataques continúan en territorio iraní, mientras se intensifican las operaciones militares en el Golfo y en el sur de Líbano.
Cómo empezó la ofensiva contra Irán
El conflicto comenzó el 28 de febrero con una gran operación militar estadounidense e israelí contra más de 2.000 objetivos en Irán. La ofensiva se produjo tras el aumento de la tensión por el programa nuclear iraní y culminó con un ataque en Teherán en el que murió el líder supremo del país junto a parte de su cúpula.
Balance de víctimas tras los primeros días de ataques
Desde el inicio de la ofensiva, en Irán se han registrado al menos 787 muertos y miles de heridos, según datos difundidos por organizaciones humanitarias. En Estados Unidos se han confirmado seis militares fallecidos en operaciones relacionadas con el conflicto y en Israel al menos once personas han muerto tras impactos de misiles iraníes.
Italia cierra su Embajada en Irán
El Gobierno de Italia ha anunciado el cierre de su embajada en la capital de Irán, Teherán, citando «motivos de seguridad», en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en pleno proceso de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
Irán asegura que Rusia y China le «están apoyando»
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha afirmado este viernes durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC que tanto China como Rusia «están apoyando políticamente y de otras maneras» a su país, sin especificar cómo, y ha asegurado que la cooperación militar entre Moscú y Teherán «nunca ha sido un secreto».
Aun así, el jefe de la diplomacia iraní ha rehusado dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la guerra.
EEUU ‘da permiso’ a India para comprar petróleo ruso
El Gobierno de Estados Unidos emitió el pasado jueves una licencia autorizando a India adquirir petróleo ruso durante 30 días, lo que da a este país más opciones para adquirir combustible, en medio del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando países del golfo Pérsico e imponiendo un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.
La licencia, anunciada por el Departamento del Tesoro, cubre las transacciones relacionadas con la venta de productos petrolíferos rusos que estuvieran cargados en buques antes de este jueves, 5 de marzo, siempre que se entreguen a India y sean comprados por una refinería de este país.
La medida, que expira el 4 de abril, permitirá que el crudo «siga fluyendo hacia el mercado mundial», si bien «no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso», ha asegurado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en sus redes sociales.
Trump asegura tener «algunas personas» para controlar Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado jueves que quiere «entrar y limpiarlo todo» en el Gobierno de Irán y aseguró tener en mente «algunas personas que harían un buen trabajo» y cuyo estado, pese a que no ha dado nombres, estaría «vigilando», en el marco de una ofensiva conjunta con Israel contra el país centroasiático que, según el propio inquilino de la Casa Blanca, habría acabado con la mayoría de candidatos a suceder al líder supremo iraní Alí Jamenei, muerto en uno de los ataques.
Trump llama perdedor a España
El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó el pasado jueves a España «perdedora» en una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post en la que, además, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez «no trabaja en equipo» por su posición contraria a la guerra en Irán.
«Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante», dijo Trump al diario, considerando además a España «muy hostil a la OTAN» y «a todos» por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta el 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB).
«No trabaja en equipo, y tampoco vamos a trabajar en equipo tampoco con España», apostilló el mandatario republicano.
El crudo cae, pero apunta a su mayor subida desde 2022
Los precios del petróleo han caído este viernes por primera vez en seis días, en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de intervenir en el mercado de futuros para contener el aumento de los precios, además de otorgar exenciones para la compra de crudo ruso con el objetivo de aliviar las restricciones de suministro generadas por la guerra en Oriente Medio.
Los futuros del crudo Brent descendieron 95 centavos, o un 1,1%, hasta situarse en 84,46 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió 1,08 dólares, o un 1,3%, quedando en 79,93 dólares a las 04:40 GMT. Sin embargo, durante la semana, el Brent acumula un alza del 16,4% y el WTI del 19,2%, marcando la mayor ganancia semanal desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.
España apoya a Catar y Omán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido su apoyo a través de la red social X tanto al emir de Catar como al sultán de Omán por los ataques sufridos por parte de Irán.
He hablado también con el sultán de Omán y el emir de Catar para transmitirles toda la solidaridad y el apoyo de España ante los injustificables ataques que han sufrido sus países.
Ningún país debe ser agredido impunemente.
Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen…
March 6, 2026
Frentes abiertos en Irán, Líbano y el Golfo
Las operaciones militares continúan en varios escenarios. Estados Unidos mantiene ataques contra infraestructuras militares iraníes, mientras Israel combate a Hezbolá en el sur de Líbano. En paralelo, la tensión también ha alcanzado instalaciones estratégicas como la central nuclear de Bushehr, donde Rusia ha evacuado personal por explosiones registradas en la zona.
Tensión energética tras el cierre del Estrecho de Ormuz
Irán ha anunciado el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo. La decisión aumenta la preocupación en los mercados energéticos y podría provocar una fuerte subida del precio del crudo si se prolonga la interrupción del tránsito marítimo.
Última hora del conflicto en Oriente Medio
Arranca el seguimiento en directo de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que entra hoy en su séptimo día con ataques en varios frentes y una escalada que mantiene en máxima tensión a Oriente Medio. En las últimas horas continúan los bombardeos sobre objetivos iraníes, mientras Teherán mantiene sus advertencias de represalia y la tensión se extiende también al Golfo y al sur de Líbano. En este directo te contamos minuto a minuto las últimas noticias, reacciones y movimientos militares del conflicto.
EEUU podría ser el responsable del ataque a la escuela iraní
Expertos militares de Estados Unidos consideran que existe una alta probabilidad de que las tropas estadounidenses estén detrás del ataque a una escuela en Irán, que el pasado sábado provocó la muerte de decenas de niñas.
No obstante, todavía no han alcanzado una conclusión final ni han terminado la investigación, según indicaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters.