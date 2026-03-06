Guerra de EEUU e Israel contra Irán en directo hoy | Últimas noticias, reacciones y movimientos militares del conflicto

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán entra este 6 de marzo en su séptimo día con varios frentes activos y una escalada que mantiene en máxima tensión a Oriente Medio. Los ataques continúan en territorio iraní, mientras se intensifican las operaciones militares en el Golfo y en el sur de Líbano.

Cómo empezó la ofensiva contra Irán

El conflicto comenzó el 28 de febrero con una gran operación militar estadounidense e israelí contra más de 2.000 objetivos en Irán. La ofensiva se produjo tras el aumento de la tensión por el programa nuclear iraní y culminó con un ataque en Teherán en el que murió el líder supremo del país junto a parte de su cúpula.

Balance de víctimas tras los primeros días de ataques

Desde el inicio de la ofensiva, en Irán se han registrado al menos 787 muertos y miles de heridos, según datos difundidos por organizaciones humanitarias. En Estados Unidos se han confirmado seis militares fallecidos en operaciones relacionadas con el conflicto y en Israel al menos once personas han muerto tras impactos de misiles iraníes.