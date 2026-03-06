Hito mundial: las abejas, el primer insecto de la historia que acaba de conseguir derechos legales

El municipio de Satipo, ubicado en la región peruana de Junín, ha otorgado derechos legales a una de las especies más importantes para el equilibrio ecológico de la Amazonia: las abejas sin aguijón. Estos insectos son responsables de polinizar más del 80% de las plantas de la región, incluyendo cultivos esenciales para la economía como cacao, café y aguacate. Un hito histórico que cambia por completo la forma de entender la protección ambiental.

Las abejas sin aguijón, conocidas también como «meliponas», han existido en la Amazonia durante miles de años, mucho antes de que el ser humano llegara a la región. A diferencia de las abejas europeas, las meliponas no tienen aguijón, lo que las hace menos agresivas. Sin embargo, su rol en la polinización de la flora amazónica y en el mantenimiento de la biodiversidad es crucial. En la actualidad, la especie enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la deforestación, el uso indiscriminado de pesticidas, el cambio climático y la invasión de especies como las abejas africanizadas.

Un reconocimiento legal para las abejas

La ordenanza aprobada por la municipalidad de Satipo establece que estas abejas tienen el derecho a «existir, a prosperar y a vivir en un entorno libre de contaminación». Este reconocimiento implica que las abejas pueden ser representadas legalmente ante las autoridades y tribunales en caso de sufrir daño o amenaza.

La propuesta de otorgar derechos legales a las abejas surgió a raíz de los esfuerzos de la científica peruana Rosa Vásquez Espinoza, fundadora de Amazon Research International. Su trabajo ha permitido documentar cómo estas abejas no sólo son cruciales para la biodiversidad amazónica, sino que además forman parte del tejido cultural y espiritual de la región, ya que muchos pueblos las consideran seres sagrados.

El trabajo conjunto entre las comunidades indígenas, la ciencia y las organizaciones internacionales de derechos ambientales fue clave para desarrollar una legislación que garantizara la protección de las abejas. El marco legal creado por el municipio fue respaldado por organizaciones como Earth Law Center, Amazon Research Internacional, la Reserva Comunal Ashaninka y EcoAshaninka, y se basó en informes técnicos elaborados por especialistas en legislación ambiental.

Un enfoque integral para su conservación

Las abejas sin aguijón tienen una serie de características que las hacen únicas para los ecosistemas tropicales. A diferencia de otras especies de abejas, no tienen un aguijón funcional, por lo que, para defenderse, utilizan otras estrategias, generalmente mordeduras y resinas pegajosas.

La miel producida por las meliponas, aunque en pequeñas cantidades, es muy valorada tanto por sus propiedades medicinales como por su sabor único. Esta miel contiene compuestos bioactivos que tienen propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, lo que la convierte en un remedio tradicional utilizado por las comunidades indígenas de la región.

Desafíos y amenazas

A pesar de su importancia vital para la biodiversidad de la Amazonía, las abejas sin aguijón están enfrentando una serie de desafíos que amenazan su supervivencia. La deforestación masiva en la región, impulsada por la expansión de la agricultura y la industria maderera, ha destruido grandes áreas de su hábitat natural. Además, el uso indiscriminado de pesticidas y productos químicos ha afectado la salud de las abejas, contaminando sus hábitats y la miel que producen.

«En el 2024, la deforestación fue la quinta más alta registrada (desde 2002), con más de 1.7 millones de hectáreas en toda la Amazonía. Este valor representa un aumento importante (34%) con respecto al 2023, pero una disminución (12%) con respecto al pico reciente del 2022 (1,98 millones de hectáreas). La mayor parte de la deforestación se produjo en Brasil (54.7%), seguido de Bolivia (27.3%), Perú (8.1%) y Colombia (4.7%) como los claros cuatro primeros en el 2024. Sin embargo, la gran noticia del 2024 fue el impacto sin precedentes de los incendios en los bosques primarios, con un total de 2.8 millones de hectáreas. Este total batió el récord anterior de 1.7 millones de hectáreas en el 2016», detalla Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El reconocimiento de los derechos legales de las abejas sin aguijón en Satipo es solo el comienzo de un movimiento más amplio que busca cambiar la forma en que entendemos la conservación de la naturaleza. En 2008, Ecuador fue el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución, lo que marcó un hito en el movimiento por los derechos de la naturaleza. Desde entonces, otros países, como Bolivia y Nueva Zelanda, han seguido este camino.

En definitiva, esta medida no sólo protege a una especie clave para la economía y la biodiversidad de la Amazonia, «para los pueblos Asháninka y Kukama-Kukamiria, estas abejas no son un recurso. Son parte del tejido cultural. En ellas vive un conocimiento ancestral que no está escrito, pero se practica. Perderlas sería perder lenguaje, historia y formas de habitar la selva». A medida que las amenazas a la biodiversidad siguen creciendo, iniciativas como esta podrían ser la clave para garantizar un futuro más sostenible para todos los seres vivos.