Ni Aldi ni Carrefour: la OCU revela cuál es la mejor tortilla de patata de supermercado

Seguro que te habrá pasado, el llegar a casa después de trabajar y tener ganas de cenar una tortilla de patata. Un plato que es quizás el más popular en toda España, que además no es demasiado complicado de hacer, pero sí que implica tiempo por lo que muchas veces, no nos queda otra que recurrir a las que se venden en los supermercados. Sin embargo, debemos tener claro que no todas tienen la misma calidad, así que nada como recurrir a la OCU para saber cuál es la mejor tortilla de patata supermercado.

Y parece que la decisión de la Organización de Consumidores y Usuarios es clara, ya que en un análisis en el que pusieron a prueba 33 tortillas de distintos supermercados, una destacó de forma especial. El estudio reveló primero de todo que la mayoría de las tortillas de supermercado no convencen en cata y que solo unas pocas pueden considerarse realmente de buena calidad y entre estas, parece que es Mercadona el supermercado que tiene la mejor tortilla de patata según la OCU.

La mejor tortilla de patata según la OCU

El estudio partió de una muestra de 33 tortillas de patata a la venta en supermercados e hipermercados, con una prueba de degustación por parte de un panel de cocineros expertos para evaluar sabor, textura y jugosidad. Y tras ésta, la conclusión fue que 22 de las 33 tortillas no superaron la cata. Sólo cuatro alcanzaron la categoría de «buena calidad». Es decir, que aproximadamente dos de cada tres referencias se quedaron por debajo de lo que se espera de un plato tan emblemático.

Cuáles son los principales problemas

Lo que más penalizó a muchas marcas fue la textura. El panel detectó con frecuencia una sensación arenosa al masticar, como si el huevo y la patata no terminaran de integrarse del todo. En otras ocasiones, el interior resultaba seco y poco jugoso, algo que en una tortilla se percibe enseguida.

También aparecieron patatas duras o mal tratadas, con una integración pobre en el conjunto. En vez de formar una masa uniforme, daba la impresión de que cada ingrediente iba por separado.

Un dato llamativo del estudio es que las tortillas con cebolla obtuvieron, de media, peores resultados que las versiones sin cebolla. Resulta curioso porque muchos consumidores asocian la cebolla con un punto extra de melosidad y dulzor. En este caso, sin embargo, la presencia de cebolla no garantizó una mejor experiencia y, en algunos productos, acentuó los defectos de cohesión.

Aditivos y exceso de sal, otros puntos a vigilar

En el apartado nutricional no se encontraron grandes alarmas. Las tortillas analizadas aportan de media 165 kilocalorías por cada 100 gramos y todas alcanzan al menos una valoración C en el sistema Nutri-Score, lo que se considera aceptable. Eso sí, conviene mirar la etiqueta con atención. Algunas referencias superan el 1 % de sal, un detalle que puede pesar si el producto se consume con frecuencia. No es un alimento ligero y, como ocurre con otros preparados, el equilibrio en la dieta sigue siendo importante.

El otro aspecto que penalizó el resultado global fue el uso de aditivos. En ciertos casos se encontraron hasta seis distintos, una cifra elevada para un plato que en casa se prepara con pocos ingredientes. Entre ellos aparece el benzoato de sodio (E211), un conservante que la OCU desaconseja para un consumo habitual por su posible relación con reacciones de hipersensibilidad y alergias, y por las sospechas sobre su vínculo con la hiperactividad infantil.

La mejor tortilla con cebolla, según la cata

Dentro de la categoría con cebolla, la mejor valorada fue la de Mercadona, en su línea «Preparados». Obtuvo una puntuación alta en degustación y se situó como la referencia más equilibrada en sabor y textura dentro de este grupo. Su precio ronda los 6,54 euros por kilo. No obstante, incluye E211 entre sus ingredientes, un detalle que puede influir en la decisión de compra para quienes prefieren evitar determinados conservantes. Como alternativa sin ese aditivo, el análisis señala la tortilla «Al punto» de Dia, con un precio aproximado de 4,65 euros por kilo y un resultado más que aceptable en cata.

La mejor opción sin cebolla

En la categoría sin cebolla, la tortilla mejor puntuada fue Corral de Monegros Fresca, que alcanzó 77 puntos y se situó al mismo nivel que la mejor con cebolla. Su precio es más elevado, en torno a 8,17 euros por kilo, y también en este caso aparece el E211 en la lista de ingredientes. Para quienes buscan evitar ese conservante, la OCU recomienda la tortilla Auchan de Alcampo, con un precio aproximado de 4,48 euros por kilo.

Además de estas referencias, también se consideran «de buena calidad» la tortilla con cebolla de Benis y la de calabacín de Mercadona.

Las peor valoradas del estudio

En el extremo contrario del ranking aparecen productos que no convencieron al panel de degustación. Entre ellos figuran las tortillas sin cebolla de El Corte Inglés y Floristán, ambas con 28 puntos, y la de Lidl con cebolla, que obtuvo 32 puntos. Las puntuaciones bajas reflejan problemas claros de textura, jugosidad y equilibrio en el sabor, aspectos que en un plato tan sencillo resultan determinantes.

Un detalle que no conviene pasar por alto

Más allá del sabor, la OCU recuerda un aspecto práctico que muchos consumidores olvidan. Salvo tres excepciones, entre ellas la tortilla de Mercadona, la mayoría de estas tortillas envasadas deben calentarse antes de consumirse, tal como indica el fabricante. No respetar esa recomendación puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en situaciones habituales como excursiones o picnics, donde la tortilla puede permanecer durante horas a temperatura ambiente.