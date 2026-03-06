Antelo pagó a un amigo 6.000 euros por el alquiler de una furgoneta de Vox cuyo coste en el mercado era 10 veces menor

José Ángel Antelo ordenó 3 veces en un solo mes el alquiler de la furgoneta de Vox a la empresa de su amigo por un importe total de 6.000 euros. El ex presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) autorizó varias transferencias el pasado mes de febrero, justo antes de que saltara a la luz la fricción del ex portavoz de la formación en Murcia con el Comité Ejecutivo Provincial. Antelo, como presidente del CEP, autorizó tres pagos por un importe de 1.995 euros cada uno.

Antelo, como presidente del CEP, autorizó tres pagos por un importe de 1.995 euros cada uno. OKDIARIO ha tenido acceso a los extractos bancarios de Vox que prueban que se realizaron dichas transferencias los días 4, 11 y 27 de febrero a la empresa ORVITAL TRANS SL, dirigida por su amigo Joaquín Vicente Fernández, ex gerente de Vox en Murcia y hombre muy cercano a Antelo, a quien había intentado previamente meter en la Consejería de Fomento del Gobierno de Fernando López Miras.

Un alquiler 3 veces superior

En su calidad de presidente del CEP y portavoz del Grupo Parlamentario, Antelo ha dispuesto durante todo el periodo de legislatura de una furgoneta alquilada a cargo de la asignación del Grupo Parlamentario de Murcia. Su uso ha sido exclusivo y dependiente únicamente de su criterio, según señalan desde la formación regional. Las mismas fuentes añaden que ha sido utilizada por Antelo incluso para viajes de recreo, así como por personas de su entorno más íntimo y colaboradores más cercanos.

La furgoneta alquilada por Antelo a su amigo se corresponde con el modelo FORD TRANSIT CUSTOM del año 2023. Según ha podido contrastar este diario, rentar este tipo de vehículos no superaría los 600 euros. Por lo que Antelo ordenó pagar 1.9995 euros a la empresa de su amigo durante meses por alquilar un vehículo con un coste superior al precio del mercado, en concreto 3 veces más. Una cuantía que significaría transferir desde la cuenta de Vox miles de euros más de lo que correspondería por el servicio contratado.

Cabe destacar además que en ningún apartado de su web, la empresa ORVITAL TRANS de Fernández ofrece referencia alguna a que su objeto social o a que entre sus servicios figure el alquiler de furgonetas de uso común.

Desde Vox sospechan que esta situación evidenciaría que, desde hace semanas, Antelo estaría preparando su salida del partido al ser conocedor de que la dirección general de Vox iba a tomar medidas por supuestas irregularidades, como beneficiar desde su posición de presidente del CEP a amigos y personas cercanas. De ahí que el último mes llegara a incrementar hasta 10 veces más el costo real del alquiler de este tipo de furgoneta para transferir a la empresa de su amigo 6.000 euros.

Según confirman a OKDIARIO, el Grupo Parlamentario procederá a realizar una auditoría tan pronto como recupere el control de las cuentas, puesto que, pese a que la dirección nacional de Vox forzó, la semana pasada,la salida del presidente provincial, señalan que las cuentas «siguen secuestradas» por Antelo.