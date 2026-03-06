Imputados los propietarios de la casa que se derrumbó en Manacor y provocó la muerte de un joven de 18 años

La Policía Nacional ha dado un giro dramático al caso del mortal derrumbe ocurrido el pasado mes de enero en una vivienda de Manacor. Los dueños del inmueble han sido imputados como presuntos responsables de un delito de homicidio imprudente, tras las investigaciones que apuntan a graves irregularidades en las obras realizadas en la casa.

Según fuentes policiales, los agentes de la Policía Judicial y Policía Científica de la Comisaría de Manacor han trabajado incansablemente durante semanas, junto con los bomberos y el Ayuntamiento, para reconstruir los hechos que provocaron la tragedia. Los investigadores descubrieron que las reformas en la vivienda se habían realizado sin licencia aproximadamente hace un año, un detalle que podría ser clave para explicar el colapso mortal.

Pero la gravedad no termina ahí. La Policía Nacional ha señalado que los escombros de la obra se almacenaban en la terraza de la vivienda y nunca fueron retirados. Esta acumulación de peso sobre la estructura habría contribuido al desplome del tejado, que terminó con la vida de un vecino inocente. Los investigadores describen la escena como un «riesgo absoluto para cualquier ocupante», y recalcan que la imprudencia podría haber evitado la tragedia si se hubieran seguido las normas básicas de construcción y seguridad.

La imputación de los propietarios marca un antes y un después en la investigación: tras declarar ante la Policía Nacional en calidad de investigados, todas las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial, que ahora decidirá si procede abrir juicio contra los responsables. Se trata de un caso que ha conmocionado a toda la comunidad de Manacor, y que plantea serias dudas sobre el control de las obras ilegales y la seguridad en los hogares.

Vecinos del edificio cercano han expresado su indignación: «Nunca pensamos que algo así pudiera pasar en nuestra tranquila calle; siempre veíamos obras, pero jamás imaginamos que guardar escombros en la terraza pudiera terminar en tragedia», comentaba uno de ellos, aún impactado por los acontecimientos.

El suceso ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la inspección municipal de obras y garantizar que los propietarios cumplan con la normativa vigente, especialmente cuando la seguridad de terceros está en juego. La Policía Nacional asegura que continuará con la investigación hasta esclarecer todas las circunstancias que llevaron al colapso fatal.

Por ahora, la comunidad de Manacor sigue consternada, y el caso se mantiene en el centro del debate mediático, mientras los familiares de la víctima buscan respuestas y justicia ante lo que muchos consideran una tragedia totalmente evitable.