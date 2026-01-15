Muere un joven de 18 años en Manacor tras caerle encima el techo de la habitación donde dormía

Tragedia en la madrugada de este jueves en el municipio mallorquín de Manacor. Un joven de tan sólo 18 años ha fallecido tras derrumbarse el techo de su habitación mientras dormía. En el incidente también ha resultado herido su hermano de 12 años, que ha sido trasladado de urgencia hasta el Hospital Universitario de Son Espases, donde se encuentra ingresado de gravedad.

Los hechos han ocurrido a las 05:15 horas en una vivienda de la calle Sant Francesc, según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca. Por causas que ya se están investigando, el tejado de la planta superior de la casa ha colapsado sobre la habitación donde dormían los dos jóvenes.

Hasta el lugar se han desplazado con suma celeridad los equipos de emergencias, que han podido rescatar bajo los escombros a los dos hermanos, según ha informado el 061. Sin embargo, el mayor de 18 años ha acabado perdiendo la vida. Por su parte, el menor de 12 ha quedado gravemente herido y ha sido trasladado en ambulancia al hospital.

Los técnicos de Planificación Urbana Municipal ya han iniciado las tareas correspondientes para verificar el estado del inmueble y aclarar las causas del trágico suceso.

El Ayuntamiento de Manacor expresa sus condolencias

El Ayuntamiento de Manacor no ha tardado en expresar sus condolencias a la familia del joven fallecido y el niño herido. En una nota difundida en redes sociales, el Consistorio ha trasladado el apoyo a la familia afectada en estos momentos de «inmenso dolor», así como a las personas cercanas y al barrio donde ha ocurrido el suceso.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha acudido al lugar para seguir de cerca la situación y expresar personalmente sus condolencias institucionales a la familia.