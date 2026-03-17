La Diputación socialista de Badajoz asciende a dos cargos que serán testigos clave en el juicio al hermano de Sánchez

La Diputación de Badajoz premia con puestos directivos a los testigos clave propuestos para el juicio de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, que se celebrará el próximo mes de junio. El hermano del presidente del Gobierno ha sido procesado por prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz.

El movimiento de cargos dentro de la Administración controlada por el PSOE ha sido constante a raíz de conocerse el juicio al hermano de Sánchez. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que, en los meses de enero y febrero, se han producido destituciones y nombramientos de personal eventual, así como ceses y nombramientos de directores de Área en la Diputación de Badajoz.

Uno de los mencionados puestos directivos ha ido a parar a Víctor Peralta Jiménez, testigo propuesto para el juicio del hermano de Sánchez por la que fuera su ex jefa Elisa Moriano. Víctor Peralta, de este modo, tendrá que declarar el próximo día 2 de junio.

Las mencionadas voces aseguran que Víctor Peralta Jiménez es funcionario del subgrupo A2 de la Diputación de Badajoz y, habiendo sido jefe de servicio en la Diputación de Badajoz, le han atribuido temporalmente funciones de Director del Área de Tecnología y Digitalización de la Diputación de Badajoz.

El cargo se lo han dado a pesar de que ese puesto de Director de Área consta en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como A1, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Entre todos los informáticos, que son muchos, han elegido al testigo propuesto para el juicio del hermano de Sánchez.

Letrada del Gabinete de la Diputación

Víctor Peralta Jiménez no es el único de los testigos premiados. Cristina Natalia Correa Cruz también ha sido nombrada recientemente letrada del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz.

Correa Cruz es funcionaria de la Junta de Extremadura y, después de ser cesada como directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz, ahora le han encontrado espacio en este nuevo cargo que es uno de los más codiciados dentro de la Administración pacense.

La testigo propuesta es muy afín al PSOE hasta el punto de haber sido letrada mayor y secretaria general de la asamblea extremeña mientras gobernaba el PSOE en la Junta de Extremadura. Cristina Natalia Correa Cruz también tendrá que declarar el próximo 2 de junio.

Fuentes consultadas aseguran que en la Comisión de Valoración de la Convocatoria para cubrir el puesto vacante de letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales —que ha ganado la testigo Cristina Natalia Correa Cruz— estaba Francisco Mendoza Sánchez.

Mendoza Sánchez fue delegado del Gobierno en Extremadura y ejerció como abogado en el caso del hermano de Sánchez del ex presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Gallardo ha acabado también procesado.

Más colocados del PSOE

Los enchufes en la Diputación de Badajoz no sólo se quedan en el hermano de Sánchez. El pasado día 18 de diciembre de 2025, se publicaron las notas del primer examen para las seis plazas de Auxiliar Administrativo del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, más conocido como Promedio. Allí trabaja Esmeralda Rosa Pereira Filipe, quien entró por bolsa de trabajo ante el estupor de todo el mundo, pues al decir de los trabajadores y sindicatos, no hablaba bien español.

Esmeralda Rosa trabaja de forma temporal en Promedio bajo las órdenes de su consuegra Manuela Rojas Galvez, madre del secretario de Organización del PSOE de la ciudad de Badajoz, Alejandro Mendoza Rojas, y casada con el socialista Francisco Mendoza Sánchez.

Esmeralda Rosa está, ahora, a punto de aprobar el examen para dejar de trabajar en Promedio de forma temporal. Fuentes del consorcio de Promedio aseguran que, casualmente, el secretario del tribunal es Emilio Merchan, hijo de la que fuera jefa de gabinete de Miguel Ángel Gallardo en la alcaldía de Villanueva de la Serena.

Asimismo, el pasado día 16 de enero, se han hecho públicas las notas del primer ejercicio de Técnico Superior Jurídico de la Diputación de Badajoz y la nota más alta la ha obtenido la pareja de Alejandro Mendoza Rojas, Ana Filipa Filipe Domingues. También es funcionario de la Administración pacense Manuel Alfonso Rojas Gálvez, hermano de Manuela Rojas Gálvez.

De este modo, Francisco Mendoza Sánchez, el que fuera máximo responsable del Gobierno del PSOE en Extremadura, tiene colocados a varios familiares en la Institución Provincial.