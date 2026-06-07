Visita del Papa León XIV en Madrid 7 de junio, en directo: Misa del Corpus Christi en Cibeles, agenda completa, horarios, calles cortadas y cómo llegar

La visita del Papa León XIV a Madrid afronta este domingo 7 de junio su jornada más multitudinaria y emotiva, con la celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles como acto central de su histórico periplo por España. Es la primera visita de un Pontífice al país en 15 años, desde el viaje de Benedicto XVI en 2011, y la capital vivirá hoy los momentos de mayor concentración de fieles de todo el recorrido.

La jornada del sábado 6 de junio dejó ya imágenes para el recuerdo. El Papa fue recibido en el aeropuerto de Barajas por los Reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de protagonizar un espectacular recibimiento en el Palacio Real entre ovaciones, salvas e himnos. Por la tarde, León XIV visitó el proyecto social Cáritas Diocesana de Madrid y presidió una multitudinaria Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima.

¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid este domingo 7 de junio?

Según la agenda oficial del Papa León XIV, la jornada arranca a las 10:00 horas con la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, con el altar principal frente al Palacio de Cibeles y la procesión discurriendo por el eje de Recoletos y la calle Alcalá, engalanada con alfombras florales.

A las 16:30 horas, el Pontífice mantendrá un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con miembros de la Orden de San Agustín, congregación a la que él mismo pertenece.

A las 18:00 horas, protagonizará el encuentro cultural Tejer redes en el Movistar Arena, un macroevento conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar en el que participarán figuras como Antonio Banderas, Rozalén, Sara Baras y Carolina Marín.

El día concluirá con una cena privada a las 19:30 horas en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Cortes de tráfico y transporte este domingo en Madrid

Mañana será el día más delicado para moverse por la capital debido al gran dispositivo de movilidad y de seguridad en Madrid. Las estaciones de Metro de Retiro, Banco de España, Sevilla, Serrano, Velázquez, Colón y Chueca permanecerán cerradas durante la mañana por motivos de seguridad. Los trenes de Cercanías no efectuarán parada en Recoletos hasta las 14:00 horas. El tráfico estará totalmente restringido en el entorno de Cibeles, Paseo del Prado, Recoletos y Alcalá. El Ayuntamiento recomienda desplazarse a pie o en transporte público, y las bicicletas de BiciMAD serán gratuitas durante estos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos despejados y máximas de 34 °C, por lo que si acudes a alguno de los actos al aire libre es imprescindible llevar agua, ropa ligera y protección solar. Si prefieres seguirlo desde casa, RTVE emitirá especiales en directo desde las 10:00 horas en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play.

Sigue en OKDIARIO la última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid y todas las novedades en directo.