Visita del Papa León XIV en Madrid 7 de junio, en directo: Misa del Corpus Christi en Cibeles, agenda completa, horarios, calles cortadas y cómo llegar
Sigue en directo las noticias sobre la visita del Papa León XIV a Madrid hoy 7 de junio
Medio millón de personas arropa al Papa León XIV durante la Vigilia de oración en la Plaza de Lima
La visita del Papa León XIV a Madrid afronta este domingo 7 de junio su jornada más multitudinaria y emotiva, con la celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles como acto central de su histórico periplo por España. Es la primera visita de un Pontífice al país en 15 años, desde el viaje de Benedicto XVI en 2011, y la capital vivirá hoy los momentos de mayor concentración de fieles de todo el recorrido.
La jornada del sábado 6 de junio dejó ya imágenes para el recuerdo. El Papa fue recibido en el aeropuerto de Barajas por los Reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de protagonizar un espectacular recibimiento en el Palacio Real entre ovaciones, salvas e himnos. Por la tarde, León XIV visitó el proyecto social Cáritas Diocesana de Madrid y presidió una multitudinaria Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima.
¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid este domingo 7 de junio?
Según la agenda oficial del Papa León XIV, la jornada arranca a las 10:00 horas con la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, con el altar principal frente al Palacio de Cibeles y la procesión discurriendo por el eje de Recoletos y la calle Alcalá, engalanada con alfombras florales.
A las 16:30 horas, el Pontífice mantendrá un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con miembros de la Orden de San Agustín, congregación a la que él mismo pertenece.
A las 18:00 horas, protagonizará el encuentro cultural Tejer redes en el Movistar Arena, un macroevento conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar en el que participarán figuras como Antonio Banderas, Rozalén, Sara Baras y Carolina Marín.
El día concluirá con una cena privada a las 19:30 horas en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Cortes de tráfico y transporte este domingo en Madrid
Mañana será el día más delicado para moverse por la capital debido al gran dispositivo de movilidad y de seguridad en Madrid. Las estaciones de Metro de Retiro, Banco de España, Sevilla, Serrano, Velázquez, Colón y Chueca permanecerán cerradas durante la mañana por motivos de seguridad. Los trenes de Cercanías no efectuarán parada en Recoletos hasta las 14:00 horas. El tráfico estará totalmente restringido en el entorno de Cibeles, Paseo del Prado, Recoletos y Alcalá. El Ayuntamiento recomienda desplazarse a pie o en transporte público, y las bicicletas de BiciMAD serán gratuitas durante estos días.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos despejados y máximas de 34 °C, por lo que si acudes a alguno de los actos al aire libre es imprescindible llevar agua, ropa ligera y protección solar. Si prefieres seguirlo desde casa, RTVE emitirá especiales en directo desde las 10:00 horas en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play.
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Miles de fieles intentan acercarse a León XIV
El Papa se aproxima a la plaza de Cibeles, donde oficiará la misa del Corpus, y miles de fieles congregados en las calles próximas intentan acercarse al pontífice.
El Papa León XIV llega a la plaza de Cibeles
El pontífice León XIV llega a la plaza de Cibeles en papamóvil para oficiar la misa del Corpus y encuentros con los agustinos y la cultura.
Ayuso y Almeida, en la misa en Cibeles
La misa en Cibeles contará también con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quienes actuarán de anfitriones del Pontífice durante toda su estancia en Madrid. Será un poco antes del inicio de la ceremonia cuando Almeida haga entrega al Papa de las Llaves de Oro de la ciudad, en un acto al que asistirán concejales de todos los grupos políticos y que incluirá la firma de León XIV en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
León XIV se sube al papamóvil y se dirige a Cibeles
El Papa León XIV ya se dirige a Cibeles para protagonizar la misa más multitudinaria de su visita a España. El Pontífice recorre las calles de Madrid en su papamóvil entre vítores y aplausos de miles de fieles.
Así será la misa en Cibeles
El altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones, una réplica del Cristo de las hermanas de Belén, colgado sobre el centro del altar. Habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas. Los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas. Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano. Los organizadores avanzaron que habrá una gran escalinata por la que el Papa bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi.
Tolón será la única representante del Gobierno en la misa de Cibeles
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, será la única representante del Gobierno en la misa que el Papa León XIV celebrará en la Plaza de Cibeles de Madrid, y también acudirá por la tarde al Movistar Arena junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Los Reyes asistirán a la misa en Cibeles
La jornada del Papa comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita. Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros.
Agenda del Papa en Madrid hoy, domingo 7 de junio: misas, eventos y ceremonias
Madrid se despierta hoy domingo 7 de junio con todo preparado para el día más importante de la visita del Papa León XIV a la capital. Después de un sábado en el que se mezclaron actos oficiales, como la recepción con los Reyes, con una gran presencia de público, sobre todo en la vigilia juvenil que tuvo lugar en una Plaza de Lima que estuvo a rebosar, la agenda entra ahora en su momento clave, con una misa en pleno centro que de nuevo se prevé multitudinaria y otros actos que también van a concentrar a miles de personas a lo largo del día. Consulta aquí la agenda.
La Plaza de Cibeles, preparada para acoger hoy a cerca de un millón de personas en la misa del Papa
La Plaza de Cibeles y los alrededores están preparados para acoger este domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.
Miles de fieles esperan ya al Papa en Cibeles tras ocupar sus puestos a la carrera
Miles de fieles y peregrinos han comenzado a ocupar desde primeras horas de la mañana de este domingo 7 de junio los espacios habilitados en torno a la plaza de Cibeles para asistir a la misa presidida por el Papa León XIV, en una jornada marcada por el ambiente festivo, la expectación y las muestras de fe llegadas desde numerosos puntos de España.
Comienza la jornada más esperada de la visita del Papa León XIV en Madrid
Arranca el domingo 7 de junio, la jornada más esperada de la histórica visita del Papa León XIV a Madrid. Hoy el Pontífice presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a partir de las 10:00 horas, el acto más multitudinario de todo su periplo por España, con la posterior procesión por Recoletos y la calle Alcalá engalanada con alfombras florales. Por la tarde, León XIV protagonizará el encuentro cultural Tejer redes en el Movistar Arena junto a figuras como Antonio Banderas, Rozalén o Carolina Marín.
El pontífice está a punto de llegar a la sacristía
El papa León XIV se aproxima a la plaza de Cibeles para oficiar la misa del Corpus. Miles de fieles, procedentes de todas partes de España y del mundo, han viajado hasta Madrid para ver de cerca al pontífice.