El Papa León XIV concentra a 1,2 millones de fieles en Madrid en una Misa del Corpus para la historia

El Papa León XIV ha contado, un día más, con un multitudinario recibimiento en la ciudad de Madrid. Más de un millón doscientas mil personas, según datos de los organizadores, han asistido este domingo a la Santa Misa del Corpus Christi que el Pontífice ha oficiado en la plaza de Cibeles, copando las principales calles del centro de la capital de España en un día de celebración para los fieles por la presencia del Santo Padre.

La Policía Nacional se ha visto obligada a cerrar los accesos del Paseo de la Castellana debido a que, en torno a las 10:00 horas, se ha cumplido con el máximo de ocupación previsto en un día histórico para la ciudad y para la comunidad católica.

El recorrido del Papa de este domingo ha comenzado a las 9:00 horas, momento en el que ha salido de la Nunciatura en dirección al Instituto Ramiro de Maeztu, donde ha descendido del vehículo cerrado que le transportaba para subirse al papamóvil, de cara a iniciar su recorrido desde la calle Serrano hasta la Plaza Cibeles, donde ha presidido la misa y procesión por la festividad del Corpus Christi.

Poco antes de las 10:00 el Santo Padre ha llegado por primera vez a Cibeles, donde ha sido recibido entre aplausos y gritos de «¡viva el Papa!», que se han ido reproduciendo a lo largo de todo el recorrido. Durante el trayecto, el papamóvil se ha detenido en más de una ocasión y el Pontífice ha bendecido a algunos bebés que los escoltas le han acercado al vehículo.

Tras el paso por la calle Serrano y por la Plaza de Colón, el Papa ha hecho un primer paso por Cibeles, tras el que ha realizado un recorrido, dirección sur, hasta llegar a la Plaza de Neptuno antes de dirigirse a Cibeles de nuevo, para saludar a toda la multitud que estaba en esa zona.

Ya en Cibeles, el Papa ha saludado al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia, que han asistido a la Santa Misa junto a la Princesa de Asturias y a la Infanta Sofía. A continuación, León XIV ha recibido de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad, antes de iniciar la ceremonia religiosa.

La ministra de Eduación, Milagros Tolón, ha sido la encargada de representar al Gobierno en la Santa Misa, en ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí ha acudido a la celebración del Corpus Christi.

Ovación a los Reyes

Uno de los momentos más destacados del evento se ha producido en los instantes previos al inicio de la eucaristía. La Familia Real ha sido recibida con una espectacular ovación y vítores por parte de los presentes en la Plaza de Cibeles para asistir a la misa del Corpus oficiada por León XIV.

Los aplausos y gritos de «¡viva el Rey!» se han producido cuando los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía al completo subían las escaleras al altar de la misa. Previamente, Felipe VI, Letizia y sus hijas habían acompañado al Pontífice en el Ayuntamiento de la capital, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, le ha entregado la llave de oro de la ciudad.

La misa ha comenzado con algo de retraso. Pasados unos minutos de las diez de la mañana, el obispo de Roma ha dado comienzo a esta eucaristía masiva, donde se han desbordado todas las previsiones, con más de 1,2 millones de personas congregadas en las calles de Madrid para recibir con todos los honores al Santo Padre.