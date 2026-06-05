Visita del Papa León XIV a España: agenda, recorrido, fechas, ciudades y cómo asistir gratis

El Vaticano ha confirmado oficialmente los detalles del esperado viaje del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio de 2026. Esta visita, la primera de su pontificado a territorio español tras su elección el pasado 8 de mayo de 2025, ha despertado una gran expectación entre los creyentes. Bajo el lema «Alzad la mirada», el Papa busca conectar con una sociedad tan diversa como la de hoy en día, con la Eucaristía, la caridad y el encuentro como tres grandes ejes pastorales del viaje. El programa oficial contempla 21 actos en seis días, recorriendo cerca de 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife.

Cómo asistir a los actos del Papa León XIV

La participación en los actos del Papa es gratuita, pero requiere inscripción previa por control de aforo. Los fieles pueden registrarse a través de la web oficial del viaje: conelpapa.es. El proceso de inscripción se abrió el 7 de abril de 2026. Algunos actos son exclusivamente por invitación y no admiten inscripción pública. Todos los actos centrales podrán seguirse también en directo a través de distintos canales y plataformas.

Para los peregrinos que lleguen desde fuera de su ciudad, la Iglesia ha habilitado espacios de acogida en parroquias, colegios y pabellones deportivos. Puedes consultar los espacios disponibles directamente en conelpapa.es o en la web de tu diócesis.

Visita del Papa a Madrid

El Papa aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la mañana del sábado 6 de junio. Madrid es el núcleo del viaje y acoge la mayor concentración de actos. Es la primera visita papal a la capital en 15 años, desde que Benedicto XVI acudió a la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

Sábado 6 de junio

8:00 h: Salida del aeropuerto internacional de Roma hacia Madrid.

10:30 h: Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas , donde el Papa será recibido por los Reyes de España . Traslado al Palacio Real para el encuentro institucional de bienvenida.

, donde el Papa será recibido por los . Traslado al Palacio Real para el encuentro institucional de bienvenida. 11:30 h: Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real

de bienvenida en el 18:00 h: Visita al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas en el barrio de Lucero, un centro especializado en la atención a personas sin hogar.

en el barrio de Lucero, un centro especializado en la atención a personas sin hogar. 20:30 h: Vigilia de Oración con los jóvenes en la Plaza de Lima. El acto culminará con sus palabras y una Adoración Eucarística.

Domingo 7 de junio

10:00 h: El Papa León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles , seguida de una procesión eucarística por el centro de la capital.

presidirá la en la , seguida de una procesión eucarística por el centro de la capital. 16:30 h: Encuentro privado con los miembros de La Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

19:30 h: Acto «Tejer Redes» en el recinto Movistar Arena, con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Lunes 8 de junio

El lunes 8 de junio será mucho más institucional, con dos hitos históricos para España:

10:30 h: Visita al Congreso de los Diputados , donde León XIV se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Será la primera vez en la historia que un Papa habla ante las Cortes Españolas. Previamente mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura.

, donde León XIV se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Será la que un Papa habla ante las Cortes Españolas. Previamente mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. 11:30 h: Encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española .

. 18:30 h: Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena .

. 19:00 h: Encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

Martes 9 de junio

Antes de dejar la capital, el Papa dedicará tiempo a los más desfavorecidos visitando distintos centros de acogida de Cáritas.

10:20 h: Encuentro con los voluntarios de la organización del viaje en el Pabellón 3 de IFEMA .

de la organización del viaje en el . 11:10 h: Salida desde el Aeropuerto de Barajas hacia Barcelona.

Visita del Papa a Barcelona

Martes 9 de junio

León XIV llegará a Barcelona el martes 9 de junio a media mañana y su estancia durará hasta el jueves 11. Su visita coincide con el centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí, un hecho que el Vaticano ha querido honrar expresamente. El acto más esperado será la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, que se convertirá en la estructura más alta de la basílica.

11:00 h: Salida desde Madrid hacia Barcelona.

12:25 h: Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

16:00 h: Oración de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia .

. 20:00 h: Encuentro multitudinario con comunidades religiosas y jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Miércoles 10 de junio

10:00 h: Visita a la cárcel «Brians 1» .

. 12:00 h: Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat …

… 16:00 h: Encuentro con realidades de caridad en la iglesia de San Agustí .

. 19:30 h: Santa Misa e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

El Papa presidirá la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo (172,5 metros, la estructura más alta de Barcelona), en el marco del centenario de la muerte de Gaudí.

Jueves 11 de junio (Antes de volar a Canarias)