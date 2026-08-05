El ex juez Baltasar Garzón defenderá al multimillonario comunista pro-Hamás detenido en Ibiza por orden de Trump

El ex juez Baltasar Garzón asumirá la defensa en España del multimillonario estadounidense James Fergie Cox Chambers Jr., heredero de Cox Enterprises, en el procedimiento de extradición que tramita la Audiencia Nacional tras su detención el pasado mes de julio en Ibiza por una orden internacional emitida por Estados Unidos. James, es un multimillonario comunista y propalestino, como consecuencia de una petición de extradición del gobierno de Donald Trump.

El empresario ha confiado su estrategia jurídica al despacho ILOCAD, fundado por Garzón, que será el encargado de dirigir su defensa frente a la solicitud de entrega formulada por las autoridades estadounidenses. Desde el bufete sostienen que coordinarán todas las actuaciones para demostrar ante la justicia española que los movimientos económicos investigados respondían exclusivamente a proyectos humanitarios y de ayuda civil en Gaza, al tiempo que reclaman el máximo respeto a las garantías procesales durante todo el procedimiento.

La defensa mantiene que James Fergie Cox Chambers rechaza de forma rotunda las acusaciones que pesan sobre él y sostiene que las transferencias investigadas estaban destinadas a iniciativas sociales, además de otras actividades empresariales y de patrocinio deportivo desarrolladas desde Túnez. El equipo jurídico considera que no existen elementos que justifiquen los delitos que le atribuyen las autoridades estadounidenses.

El nombramiento de Baltasar Garzón sitúa nuevamente al ex magistrado al frente de un procedimiento de gran repercusión internacional. El fundador de ILOCAD ha participado en la defensa de figuras de relevancia mundial en distintos procesos judiciales y ahora liderará la estrategia para intentar frenar la extradición del heredero de Cox Enterprises.

Tal y como adelantó OKBALEARES, James Fergie Cox Chambers fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza en cumplimiento de una orden internacional de detención cursada por Interpol a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado acordó su ingreso en prisión provisional en un centro penitenciario de Madrid mientras se resuelve la petición de entrega.

Este magnate es una de las figuras más conocidas de la izquierda radical estadounidense. Él mismo se define como marxista-leninista, lleva tatuajes de los dictadores Stalin y Mao Zedong y hasta profesa el Islam desde hace tres años. Además, en los últimos meses ha sido especialmente crítico con la postura de Trump en Irán.

Por si fuera poco, Fergie también impulsó una granja comunista en Massachusetts con el objetivo de que se convirtiera en una especie de centro de formación revolucionario. Sin embargo, las instalaciones acabaron cerrando en 2024 por diversas infracciones urbanísticas.

Según la revista Forbes, su fortuna individual está tasada en 6.000 millones de dólares. Sin embargo, todo procede de su abuelo materno, James M. Cox, que en el año 1898 fundó un conglomerado privado presente en sectores como telecomunicaciones, medios de comunicación y automoción. En 2025, esta compañía llegó a facturar hasta 23.100 millones de dólares.

Al fallecer su abuela, Chambers heredó directamente el 17% del accionariado, aunque en 2023 vendió todas sus acciones y rompió con su familia al considerar que prestaba apoyo a la policía de Atlanta.

Su padre, James Cox Chambers, también tiene un largo historial empresarial. Es copropietario de los Atlanta Hawks y editor del periódico Atlanta Journal-Constitution.