La lección de vida de Jorge Luis Borges, poeta y novelista argentino: «Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca»

Jorge Luis Borges es, sin discusión, uno de los escritores más influyentes que dio la lengua española durante el siglo XX. Nacido en Buenos Aires en 1899, construyó una obra hecha de laberintos y espejos que todavía hoy se estudia en medio mundo. Pero pocas de sus frases han pegado tanto como la que asegura haber imaginado siempre el Paraíso como una biblioteca.

Esa imagen, tan mona como parece a primera vista, no nació de un capricho literario cualquiera ni de una ocurrencia pasajera. Borges la pronunció en un momento muy concreto de su vida, cuando algo que llevaba temiendo desde niño terminó por cumplirse justo cuando, por fin, tenía más cerca que nunca todos los libros del mundo.

Jorge Luis Borges y la ironía que marcó su vida: se quedó ciego al frente de la Biblioteca Nacional

En 1955, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, un cargo con el que llevaba tiempo soñando y que ponía bajo su responsabilidad casi 900.000 volúmenes. El problema era que, ese mismo año, terminó de perder la vista casi por completo, después de una ceguera progresiva que lo acompañaba desde la infancia.

El propio escritor lo resumió después con una frase que se volvió célebre: reconoció que, poco a poco, entendió «la extraña ironía de los hechos».

Siempre había imaginado el Paraíso como una biblioteca y, cuando por fin se encontró rodeado de miles de estanterías, descubrió que apenas podía distinguir los lomos y las cubiertas de los libros que tenía delante.

El poema que Jorge Luis Borges escribió sobre su ceguera y su paraíso de papel

De esa experiencia nació uno de sus textos más recordados, Poema de los dones, publicado en 1960 dentro del libro El hacedor. Bastante recomendado, por cierto.

Sus primeros versos hablan directamente de esa contradicción: pide que nadie rebaje con lágrimas ni reproches la que llama «la maestría de Dios», que con «magnífica ironía» le dio a la vez los libros y la noche, es decir, todo el conocimiento del mundo y la oscuridad para no poder alcanzarlo.

Lejos de rendirse ante esa paradoja, Jorge Luis Borges encontró la manera de seguir escribiendo. Dejó de redactar a mano y empezó a dictar sus cuentos, poemas y conferencias a quienes lo rodeaban.

Así, en lugar de leer con los ojos, se acostumbró a escuchar leer en voz alta a su madre, a amigos y a distintos colaboradores, y siguió produciendo algunas de sus obras más importantes ya completamente ciego.

Otras frases de Jorge Luis Borges que resumen su forma de ver la vida

Aunque la frase sobre el Paraíso es la más repetida, Jorge Luis Borges dejó muchas otras reflexiones que ayudan a entender mejor su forma de entender la vida, la lectura y el paso del tiempo. Estas son algunas de las más citadas:

«Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído», sobre el valor de la lectura frente a la escritura.

«Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído», una idea que retoma y refuerza la anterior.

«La duda es uno de los nombres de la inteligencia», una defensa del pensamiento crítico frente a las certezas fáciles.

«Sólo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece», una reflexión sobre la memoria y lo que realmente queda de una vida.

Todas estas ideas comparten un mismo hilo conductor. Para el inigualable Jorge Luis Borges, la vida se entendía sobre todo a través de los libros, la memoria y el paso del tiempo, incluso cuando las circunstancias, como su propia ceguera, parecían empeñadas en arrebatarle justamente eso.

El legado de Jorge Luis Borges: reconocido en el mundo entero, pero sin el Nobel

La obra de Jorge Luis Borges terminó siendo mucho más grande que su propia biblioteca. Cuentos como los que reunió en Ficciones o El Aleph influyeron en generaciones enteras de escritores latinoamericanos y europeos, y ayudaron a sentar las bases de lo que después se conocería como el realismo mágico.

En 1979 recibió el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español, que compartió con el poeta Gerardo Diego.

Lo único que se le resistió fue el Premio Nobel de Literatura: pese a sonar como candidato año tras año, incluida la propia edición de 1979, nunca llegó a recibirlo, algo que la Academia sueca jamás explicó del todo.

Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986, sin ese reconocimiento concreto, pero igualmente nos dejó una vasta cultura literaria para las generaciones que siguieron después. Ayer, hoy y mañana, Jorge Luis Borges sigue y seguirá citándose en placas, portadas y estanterías de medio mundo.