Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que Lamine Yamal debe ganar el Balón de Oro?

Lamine Yamal está a nivel de Balón de Oro. Su golazo ante República Checa añadió más motivos para que la estrella de España sea el que levante el trofeo el próximo 26 de octubre. Un reconocimiento que se da al mejor jugador del año y que, después de haberse cerrado las votaciones, hace que el debate sea más caliente acerca de que el joven futbolista catalán sea el que suceda a Ousmane Dembélé. Pero, con otras estrellas de Europa como competencia, ¿Crees que Lamine Yamal debe ganar el Balón de Oro? ¡Vota en nuestra encuesta!