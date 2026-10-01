España clama justicia por el Balón de Oro. La segunda estrella ha vuelto a poner sobre la mesa una reclamación que Luis de la Fuente expresa sin rodeos: el fútbol español merece más reconocimiento individual. El seleccionador quiere que el premio se quede en casa y encuentra argumentos en una generación que ha conquistado Europa y el mundo. Lamine Yamal representa la gran esperanza de este año, pero la reivindicación tiene raíces mucho más profundas.

«La historia del Balón de Oro le debe más de uno a un español». De la Fuente pronunció esa frase antes del encuentro contra Croacia y después de la goleada insistió en la necesidad de valorar a sus futbolistas. Su mensaje nace de los méritos actuales y también del recuerdo de quienes estuvieron cerca de levantar el trofeo. España ha celebrado grandes victorias colectivas mientras algunas de sus figuras más importantes se quedaban a las puertas del máximo reconocimiento individual.

El dato explica buena parte de esa sensación: entre el Balón de Oro de Luis Suárez Miramontes y el de Rodrigo Hernández pasaron 64 años. El gallego lo ganó en 1960 y Rodri rompió en 2024 la espera de los futbolistas varones nacidos en España. Más de seis décadas entre dos premios, con numerosas generaciones y candidatos por el camino.

La herida de Xavi, Iniesta y Raúl

El recuerdo más doloroso sigue siendo 2010. España ganó su primer Mundial con Xavi e Iniesta como dos de sus grandes referencias. Uno dirigía el juego; el otro marcó en Johannesburgo el gol que cambió la historia de la selección. Ambos llegaron a la última votación del Balón de Oro, pero el ganador fue Messi. Iniesta terminó segundo y Xavi, tercero.

Los méritos del argentino eran extraordinarios. La discusión estaba en cuánto debía pesar el Mundial y en el reconocimiento que merecían los futbolistas que habían llevado a España hasta la cima. Para quienes defendían la candidatura de Xavi o Iniesta, aquella gala dejó una oportunidad perdida difícil de olvidar. El equipo campeón del mundo tenía protagonistas con argumentos para ganar, pero ninguno recibió el premio.

Antes había ocurrido con Raúl. En 2001, el delantero del Real Madrid quedó segundo por detrás de Michael Owen. Su candidatura terminó a 36 puntos del inglés y dejó otra de las grandes discusiones del galardón en España. El reconocimiento a una trayectoria excepcional se quedó aquel año en el Balón de Plata.

Son casos distintos, con contextos y rivales diferentes. Juntos explican por qué las palabras de De la Fuente encuentran eco. La reivindicación expresa la convicción de que varias figuras españolas tuvieron méritos suficientes para aparecer en el palmarés.

De Luis Suárez y Rodri a la esperanza de Lamine

Luis Suárez abrió el camino en 1960. Rodri volvió a recorrerlo en 2024, después de conquistar la Eurocopa y convertirse en una pieza fundamental de España. Su premio tuvo un valor especial para una tradición de centrocampistas que han construido su grandeza desde el control, el equilibrio y la capacidad para mejorar a sus compañeros.

Ahora Lamine presenta un perfil diferente. Desborde, creatividad, gol y una precocidad excepcional. Su exhibición contra Croacia refuerza la candidatura de un futbolista capaz de decidir acciones por sí mismo y poner ese talento al servicio del equipo. España vuelve a tener una figura que permite mirar hacia el premio con ambición.

De la Fuente también aspira al reconocimiento como entrenador y ha admitido que le haría ilusión ganarlo. Su candidatura acompaña a la de los jugadores en un año marcado por el título mundial. El seleccionador reclama que se valore lo conseguido y que el talento español tenga el lugar que merece. La segunda estrella ya está en el pecho. España quiere que ese éxito también encuentre reflejo en el Balón de Oro.