Cristiano Ronaldo se enfrenta a una dura sanción tras abandonar la selección portuguesa: hasta seis meses de suspensión

Tras abandonar la concentración de la selección portuguesa el pasado miércoles por la tarde, Cristiano Ronaldo se enfrenta ahora a una posible sanción que le podría suponer hasta seis meses de suspensión. Un duro castigo para una leyenda del fútbol mundial que ha tenido un triste adiós con su selección.

El Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol es claro con los posibles castigos que pueden suponer abandonar la selección nacional sin motivo aparente. Lo que hizo Cristiano Ronaldo le puede suponer un grave perjuicio.

«Cualquier jugador que, habiendo sido convocado regularmente, abandone injustificadamente o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa», señala el reglamento de la Federación lusa.

Un reglamento que también añade que «la ausencia o el abandono conllevan la suspensión preventiva automática del jugador en los términos establecidos en este reglamento». Aunque para que esta sanción se llevase a cabo, tendría que ser la propia Federación portuguesa la que active este procedimiento.

El caso es que ni Cristiano Ronaldo ni la Federación portuguesa confirmaron los motivos del abandono. El delantero luso hizo un comunicado en sus redes sociales y dijo que a su debido tiempo «contaré la verdad a todos los portugueses». La Federación lusa se limitó a confirmar la marcha de Cristiano y a centrarse en los dos partidos que le restan por jugar en la Liga de Naciones. Por lo tanto, dicha sanción en estos momentos parece quedar en un segundo plano tras el incendio producido en Copenhague entre Jorge Jesús y el propio Ronaldo.

Si la Federación decide aplicar su reglamento al entender que el abandono de Cristiano no tiene un motivo justificado, la leyenda lusa podría estar de uno a seis meses fuera de los terrenos de juego. Un duro varapalo que supondría a sus 41 años el inicio de una retirada del fútbol profesional.