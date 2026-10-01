Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Japón del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Japón del Mundial de MotoGP 2026 se correrá en el mítico circuito de Motegi

El Mundial de MotoGP 2026 cambia de continente y ahora los pilotos y todas las escuderías han aterrizado en el país nipón para disputar el GP de Japón, que promete ser apasionante. Jorge Martín lidera la clasificación del campeonato, pero por detrás tiene muy cerquita a Marc Márquez, mientras que el italiano Bezzecchi estaría completando el podio. Te contamos las fechas, horarios y canal de televisión para ver en directo todo lo que pase en el Circuito de Motegi.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Japón: todos los horarios por días

Viernes 2 de octubre

El GP de Japón arrancará este viernes 2 de octubre con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas, donde los participantes van a tener que familiarizarse con el Circuito de Motegi para hacerlo lo mejor posible el resto del fin de semana. Eso sí, los seguidores del Mundial de MotoGP 2026 van a tener que trasnochar o madrugar mucho para disfrutar de lo que ocurra en el país nipón.

FP1 Moto 3 – 2:00 – 2:35 horas.

FP1 Moto 2 – 2:50 – 3:30 horas.

FP1 MotoGP – 3:45 – 4:30 horas.

Moto3 Practice – 6:15 – 6:50 horas.

Moto2 Practice – 7:05 – 7:45 horas.

MotoGP Practice – 8:00 – 9:00 horas.

Sábado 3 de octubre

El sábado 3 de octubre será uno de los días más esperados del fin de semana en este GP de Japón del Mundial de MotoGP 2026, ya que tras las últimas sesiones de entrenamientos libres se producirán las clasificaciones y las carreras al sprint en el Circuito de Motegi, por lo que pilotos como Álex Márquez y compañía pelearán por los primeros puntos que se reparten estos días.

FP2 Moto3 – 1:40 – 2:10 horas.

FP2 Moto2 – 2:25 – 2:55 horas.

FP2 MotoGP – 3:10 – 3:40 horas.

Q1 MotoGP – 3:50 – 4:05 horas – Q2 MotoGP – 4:15 – 4:30 horas.

Q1 Moto3 – 5:45 – 6:00 horas – Q2 Moto3 – 6:10 – 6:25 horas.

Q1 Moto2 – 6:40 – 6:55 horas – Q2 Moto2 – 7:05 – 7:20 horas.

Carrera al sprint del GP de Japón – 8:00 – 8:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 4 de octubre

El punto y final a este impresionante fin de semana en el GP de Japón se producirá el domingo 4 de octubre con las carreras de las tres categorías de este Mundial de MotoGP 2026. La de la reina está programada para que comience a las 7:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y pilotos como Jorge Martín, líder de la clasificación, tendrán que dar un total de 24 vueltas para intentar llevarse la carrera en el Circuito de Motegi.

Carrera de Moto3 – 4:00 horas. 17 vueltas.

Carrera de Moto2 – 5:15 horas. 19 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Japón – 7:00 horas. 24 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Japón de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2026, desde entrenamientos libres hasta las carreras, pasando por las clasificaciones y la carrera al sprint. Es por ello que todo el GP de Japón se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas, por lo que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV. Además, los clientes de este operador tienen la opción de descargar la aplicación en teléfono móvil, tablet y smart TV y así poder seguir todo lo que ocurra en el Circuito de Motegi.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre lo que pase durante todo el fin de semana en el GP de Japón del Mundial de MotoGP 2026. Vamos a publicar la crónica de cada prueba una vez vayan acabando y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Circuito de Motegi, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que correrán en suelo nipón, como puede ser Marc Márquez.

Dónde escuchar por radio el GP de Japón de MotoGP

Los seguidores de este deporte cargado de velocidad y adrenalina, así como los seguidores de los diferentes pilotos españoles, que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta carrera del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio lo que ocurra el fin de semana en el Circuito de Motegi. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el GP de Japón para narrar lo que esté sucediendo en el otro continente con Pedro Acosta y resto de participantes.

Circuito del GP de Japón de MotoGP

El Circuito de Motegi, situado en la prefectura de Tochigi, será el tazado donde se celebrará la decimosexta jornada del Mundial de MotoGP 2026 que es el GP de Japón. Su longitud es de 4,8 kilómetros y tiene un ancho de pista de 15 metros, siendo la recta más larga de 762 metros. De las 14 curvas que tiene ocho son de derecha y seis de izquierda. En 2025 Pecco Bagnaia detuvo el cronómetro en 1:44:412 estableciendo la vuelta rápida en el recinto deportivo nipón.