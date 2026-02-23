Las escuderías y pilotos que correrán en el Mundial de MotoGP 2026

La espera ha llegado a su fin. Durante este próximo fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, arrancará el Mundial de MotoGP 2026. ¿El escenario? En el Gran Premio de Tailandia, donde los mejores pilotos del panorama internacional competirán por hacerse con la primera victoria de la temporada, en la que curiosamente Marc Márquez arrancará como vigente campeón de la competición después de sumar durante el pasado 2025 su séptimo título en la categoría reina (9 en total contando su reinado en 125 cc en 2010 y en Moto2 en 2012).

No obstante, el resto de pilotos de la parrilla intentarán evitar por todos los medios que el español vuelva a coronarse en el Mundial de MotoGP 2026. ¿Quiénes son los encargados de competir en una nueva campaña? A continuación os dejaremos la lista con toda la parrilla de la competición y a sus respectivos equipos.

La parrilla del Mundial de MotoGP 2026: equipos participantes

Honda HRC Castrol: Joan Mir y Luca Marini

Ducati Lenovo Team: Pecco Bagnaia y Marc Márquez

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo y Álex Rins

Red Bull KTM Factory: Brad Binder y Pedro Acosta

Aprilia Racing: Jorge Marín y Marco Bezzecchi

Prima Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu y Jack Miller

LCR Honda MotoGP: Johann Zarco y Diogo Moreira

Red Bull KTM Tech3: Maverick Viñales y Enea Bastianini

Trackhouse Racing: Raúl Fernández y Ai Ogura

VR46 Racing Team: Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP: Álex Márquez y Fermín Aldegu

✅Buen primer día en el #buriramtest🇹🇭 Seguimos trabajando duro en nuestro programa de pruebas y poniendo todo en su sitio de cara a la carrera.#mir36 pic.twitter.com/9QQGl22c3e — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) February 21, 2026

Dónde ver el Mundial de MotoGP 2026

Quizás, esta pregunta, sea la más repetida por los fieles seguidores al mundial de motociclismo. Pues bien, la temporada completa y en exclusiva de la temporada de MotoGP 2026 se podrá disfrutar a través de los canales oficiales de DAZN y sus respectivas aplicaciones, que nos ofrecerán cada detalle e imagen de una temporada super emocionante, y en la que Marc Márquez defiende el título conquistado durante el 2025. Por otro lado, también debemos destacar que podréis seguir todos los Grandes Premios del Mundial a través de la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra minuto a minuto con los mejores comentarios, vídeos y fotografías.

Calendario completo del Mundial de MotoGP 2026