Diego Meneses, el marido de Francisca Cadenas asesinada por sus dos vecinos, habla por primera vez roto de dolor y de indignación por el asesinato de su mujer: «No solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con matarla, que es otra cosa», dice sobre los dos hermanos asesinos.

El día 9 de mayo de 2017, Francisca Cadenas desapareció sin dejar rastro a 30 metros de su casa cuando volvía caminando. Desde entonces, sus familiares han señalado a sus vecinos, dos hermanos que viven casi puerta con puerta con la vivienda de la víctima. La UCO les detuvo el miércoles tras hallar el cadáver de Francisca Cadenas enterrado en el patio de luces de su vivienda.

«Nueve años ocultándolo… Ocultándola hasta el último segundo, que iban a registrar la casa y decían que no había nada… Les tenían hasta que pedir perdón a ellos. Fíjate la sangre fría que pueden tener estas personas», ha denunciado Diego Meneses, el viudo de Francisca Cadenas en una entrevista en exclusiva al programa Mañaneros 360 de TVE.

El marido de Francisca Cadenas se refería en estos términos a la declaración de uno de los hermanos acusados del asesinato, quien ha exculpado al otro hermano detenido, como avanzó OKDIARIO.

«Se puede matar a alguien pero no así»

La forma en que murió Francisca Cadenas, atada, golpeada, estrangulada y víctima de agresión sexual, ha conmovido aún más a la familia, explica Diego: «Ahora es cuando nos sentimos mal. Esto lo teníamos asimilado, pero no de esta manera». «Se puede matar a una persona, pero no de esta manera. Es muy duro para los familiares…No solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con matarla, que es otra cosa», ha señalado el viudo de Francisca.

Diego, no ahorra adjetivos incluso para él mismo, cuando recuerda que su hijo señaló en las primeras horas de la desaparición de su madre a los dos vecinos ahora detenidos nueve años después. El hijo de Francisca incluso intentó entrar en la casa de los asesinos horas después de la desaparición: «Si le hubiera hecho caso, si le hubiera dejado entrar… Vete a saber… A lo mejor ella seguiría viva, que es lo que me pesa a mí. Como padre, me siento una mierda por no hacerle caso, por fallar… Estoy seguro de que hubiera encontrado viva a su madre».