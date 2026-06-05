Mediaciones Martínez: ésta es la sociedad que emplearon Cerdán, Antxon Alonso, Leire y el ex presidente de la SEPI para cobrar las mordidas

El millón de euros que, como mínimo, Santos Cerdán, su socio al frente de Servinabar, Leire Díez y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, cobraron en comisiones por conseguir ayudas de la SEPI lo hicieron a través de una sociedad cuyo nombre ya daba pistas acerca de su finalidad: se llemaba Mediaciones Martínez. La Audiencia Nacional tiene acreditado que los cuatro miembros vinculados al PSOE cobraron por amañar contratos. El propio Santos Cerdán llegó a cobrar 40.000 euros por una sola adjudicación.

Los fondos se canalizaban a través de la empresa Mediaciones Martínez. Esta compañía tiene su sede fantasma en un piso del barrio de Salamanca y ahora ha cambiado de nombre y se llama Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. El grupo puso al frente de Mediaciones Martínez a Carmelo Aznarez Pellicer, un empresario que figura en una decena de compañías y que utilizaron como tapadera.

El juez ha ordenado, en el marco de la investigación judicial a la cloaca del PSOE, cinco operaciones policiales con numerosos registros y requerimientos para armar de pruebas la causa. Los agentes de la UCO han trabajado a destajo en este procedimiento puesto que el volumen de información intervenida es muy grande debido a las operaciones policiales.

La última de las operaciones se ha producido este jueves 4 de junio cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro. También han acudido a la SEPI a requerir información, puesto que la trama cobraba de las ayudas que daba este organismo que presidió durante años Vicente Fernández Guerrero.