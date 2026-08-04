El negocio de Madrid que conserva los precios de hace 10 años: sus bocadillos de 1,5 euros se han convertido en un fenómeno

Comer un bocadillo por un euro y medio es algo casi imposible hoy en día y más en ciudades como Madrid donde la gastronomía local se caracteriza por una amplia variedad de opciones, pero también, precios que han ido subiendo con los años. Pensemos por ejemplo en las hamburguesas que suelen superar los diez euros en prácticamente todos los restaurantes, pero lo cierto es que si te apetece un bocadillo como los de antes, tanto en sabor como en precio sí que hay un lugar al que debes dirigirte: Getafe.

Allí es donde podemos encontrar un negocio que prepara unos bocadillos que ya se han hecho virales debido a su tamaño, prácticamente el de una barra entera, pero sobre todo debido a lo que cuestan: tan sólo 1,5 euros. Así lo ha explicado a el influencer Miguel Ángel Avilés López, @aviles_av, en uno de sus vídeos, mostrando el bocadillo del que todo el mundo ya habla en Madrid, porque sí está bueno pero es que además tiene un precio que hacía tiempo que no se veía.

El negocio de Madrid que conserva los precios de hace 10 años

Detrás de este fenómeno está Jamón & Jamón, un negocio situado en Getafe, en la Avenida de las Ciudades, número 96. Se trata de una tienda especializada en productos extremeños que, además, funciona como un ultramarinos de barrio de los de toda la vida. En su interior destacan los mostradores llenos de jamones, quesos, lomos, chorizos y otros embutidos típicos. Pero no se queda ahí. También ofrece productos básicos como conservas, legumbres, salsas, pasta o aceite, lo que permite a los vecinos hacer la compra diaria sin necesidad de desplazarse a grandes superficies.

El horario también recuerda al comercio tradicional: abre todos los días, pero solo en turno de mañana, de 9:00 a 15:00 horas. Una fórmula sencilla que sigue funcionando en un entorno donde cada vez quedan menos negocios de este tipo.

Bocadillos a 1,5 euros que han conquistado a los clientes

Es una tienda en la que abastecerse de todo tipo de productos, pero sin duda alguna el gran reclamo del local son sus bocadillos. Y no es solo cuestión de precio, aunque sea lo primero que llama la atención. Un bocadillo con bebida cuesta 2,50 euros, mientras que sin bebida se queda en 1,50 euros, un precio que no es que sea difícil de encontrar actualmente en Madrid sino que resulta prácticamente impensable.

A esto se suma el tamaño. Los clientes coinciden en que son bocadillos generosos, elaborados prácticamente con una barra de pan completa. De ahí que muchos los consideren una de las opciones más rentables de la zona en relación calidad-precio. Además, se preparan al momento, lo que permite elegir entre distintas opciones según el gusto de cada cliente.

Amplia variedad, tanto en frío como en caliente

Y lo mejor, si es que puede haber más, es que la carta no se limita a un par de opciones. En el apartado caliente, el negocio ofrece hasta nueve variedades diferentes, entre ellas bocadillos de bacon, tortilla, magreta, salchicha o combinaciones con lacón, chistorra o morcilla. También hay propuestas como minutejos o paninis.

Y en cuanto a los bocadillos fríos, se elaboran con los propios productos de la tienda: jamón, lomo, chorizo, salchichón, mortadela o chopped. A estos se suman otras alternativas como el bocadillo de chicharrones o versiones más ligeras como el vegetal de pollo o el vegetal de atún. Esta variedad, unida al precio, es uno de los factores que explican el éxito del establecimiento.

Un modelo de negocio que mantiene la esencia de barrio

Más allá de la comida, Jamón & Jamón representa un modelo que cada vez se ve menos si bien funciona como un comercio de proximidad, con una clientela habitual y un trato cercano. Pero eso no quiere decir que se hayan quedado atrás, de hecho el negocio, además, ofrece servicio a domicilio, llevando la compra directamente a casa de los vecinos. Un caso que sorprende a muchos y más en un momento en el que muchos establecimientos han tenido que subir precios para adaptarse a los costes. Pero lo cierto es que este sencillo local ha optado por mantener una estrategia diferente, basada en precios bajos y volumen de ventas.

Precios de otra época en plena subida del coste de vida

En un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento generalizado, encontrar un bocadillo a 1,5 euros resulta casi excepcional. Y precisamente por eso este negocio se ha convertido en un fenómeno, especialmente en las redes sociales. No es sólo una cuestión de nostalgia o de curiosidad, sino que es también una muestra de que, aunque no sea lo habitual, todavía existen alternativas que escapan a la subida de precios y mantienen una propuesta accesible.

Y en una ciudad como Madrid, donde comer fuera es cada vez más caro, propuestas como esta destacan por su sencillez y por ofrecer algo que parecía desaparecido: precios de hace diez años.