Novedad en Lidl por menos de 25 euros que sustituye a la airfryer: cocina de forma saludable, ahorra energía y tiene una capacidad de 3,5 litros

A pesar de que la airfryer sigue siendo uno de los electrodomésticos que más se utilizan en las cocinas en los últimos años, poco a poco están apareciendo alternativas que empiezan a hacerse hueco, sobre todo entre quienes buscan algo más práctico y con menos consumo eléctrico. Lidl, en este contexto, ha lanzado una opción que está empezando a moverse bastante, sobre todo por el precio.

Se trata de una olla de cocción lenta de 200 W, con una capacidad útil de unos 3,2 litros (aunque en total alcanza los 3,5 litros) y un precio de 21,99 euros. No parece especialmente llamativa a primera vista, pero hay un dato que ayuda a entender por qué está funcionando y es que tiene una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas y un 91% de clientes que la recomiendan. Una electrodoméstico en el que a diferencia de la airfryer no cocina rápido, sino lo contrario y eso cambia bastante la experiencia.

Novedad en Lidl por menos de 25 euros que sustituye a la airfryer

Este tipo de ollas funcionan con una cocción suave, en torno a 60 y 90 grados. Puede parecer poco, pero precisamente ahí está la diferencia. Al no someter los alimentos a temperaturas altas, el proceso es más lento, pero también más uniforme. En carnes, por ejemplo, se nota bastante, quedando más blandas, más jugosas, sin necesidad de estar pendientes ni de remover constantemente. Y en los guisos pasa algo parecido ya que los sabores se integran mejor y el resultado final suele ser más equilibrado.

Con las verduras ocurre algo que también destaca ya que al cocinarse a baja temperatura, mantienen mejor parte de sus vitaminas y minerales, algo que en otros métodos más rápidos se pierde con facilidad. No es un aparato pensado para improvisar una comida en diez minutos, sino más bien al contrario de modo que es para dejarlo preparado y que vaya haciéndose solo, sin prisa.

Consumo bajo y funcionamiento sencillo

Uno de los puntos que más peso tiene aquí es el consumo. Esta olla trabaja con unos 200 W, una cifra bastante baja si se compara con otros electrodomésticos de cocina. Y aunque el tiempo de cocción sea más largo, el gasto sigue siendo contenido. En el día a día esto se nota menos de lo que parece, pero a largo plazo sí marca diferencia, sobre todo si se usa con frecuencia y es algo que cada vez más gente tiene en cuenta antes de comprar.

En cuanto al manejo, no tiene complicación. La olla de cocción lenta de Lidl tiene de dos niveles de cocción (medio y alto) y una función para mantener el calor una vez terminado el proceso. De este modo, nada de encontrarse con menús complejos ni configuraciones raras. Se ajusta, se deja funcionando y poco más y ese punto de sencillez es, precisamente, parte de su atractivo.

Pensada para usarla sin complicaciones

A nivel práctico, está diseñada para no dar problemas. La base es de acero inoxidable, mientras que el interior es una olla de cerámica extraíble, algo que facilita bastante tanto el uso como la limpieza. La tapa de vidrio, resistente hasta unos 130 °C, permite ver cómo va la cocción sin tener que levantarla constantemente. Puede parecer un detalle menor, pero en este tipo de recetas es importante no perder calor innecesariamente.

Además, tanto la tapa como la olla se pueden meter en el lavavajillas, lo que simplifica bastante el mantenimiento. No es algo imprescindible, pero sí se agradece cuando se usa a menudo. Cuenta también con asas laterales, tres patas antideslizantes y un cable de aproximadamente un metro. Detalles sencillos, pero que hacen que el uso diario sea más cómodo. En cuanto al tamaño, ronda los 33,3 x 25,3 x 25,4 centímetros, por lo que no ocupa demasiado espacio. Es de esos aparatos que se pueden dejar en la encimera sin que molesten en exceso.

No sustituye a la airfryer, pero sí cambia la forma de cocinar

Aunque muchas veces se presenta como una alternativa a la airfryer, en realidad no hacen lo mismo. La freidora de aire está pensada para rapidez y resultados más inmediatos. Esta olla va en otra dirección. Aquí lo que se busca es tiempo, sabor y comodidad, con recetas que se hacen solas, sin necesidad de estar pendientes, y que suelen funcionar bien en platos como estofados, carnes o legumbres.

Por eso, más que sustituir, lo que hace es ampliar opciones. Es otro tipo de cocina, más tranquila y con menos intervención. Por 21,99 euros, con buenas valoraciones y un uso bastante directo, esta olla de Lidl encaja en ese tipo de compras que no parecen imprescindibles al principio, pero que acaban utilizándose más de lo esperado.