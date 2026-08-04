Mercadona triunfa con una novedad por menos de 5 euros: hidrata, aporta brillo a la piel y se perfila como el éxito de este verano

Las brumas corporales llevan tiempo ganando terreno, pero este verano directamente se han colado en el día a día de mucha gente. Son más ligeras que un perfume, se pueden reaplicar sin problema y, además, dejan esa sensación fresca que se agradece cuando aprieta el calor. Y en este contexto, Mercadona ha sacado una novedad que encaja bastante bien con lo que se busca ahora mismo.

Se trata de la Fragancia Mist Peach Bloom Deliplus para pelo y cuerpo, un formato de 250 mililitros que cuesta 3,90 euros. Si se mira en detalle, el precio se queda en 1,56 euros por cada 100 ml, algo que explica en parte por qué está empezando a llamar la atención. No es sólo barata, sino que además invita a usarla sin pensar demasiado en cuánto queda en el bote. El aroma mezcla néctar de melocotón con sándalo, una combinación bastante indicada para el verano. Tiene ese punto afrutado que además es tendencia en las fragancias, pero con un fondo algo más cálido que evita que resulte demasiado simple. Pero no podemos decir que sea una fragancia intensa, aunque no pretende serlo, sino que su gracia radica en que funciona como algo ligero que acompaña, no como algo que domine.

También influye mucho cómo se usa. Este tipo de brumas se aplican casi como un gesto automático: después de la ducha, antes de salir de casa o incluso a mitad del día. No saturan, no resultan pesadas y permiten repetir sin problema. Es un uso muy distinto al del perfume clásico, que suele reservarse más.

Mercadona triunfa con una novedad por menos de 5 euros

El éxito de estos productos no es casual. Con temperaturas altas, muchas personas prefieren evitar fragancias intensas. Las brumas encajan mejor porque son más suaves y, sobre todo, más flexibles. No pasa nada si te echas varias veces; de hecho, es parte de la idea. Además, suelen tener ese efecto inmediato de frescor. No es que sustituyan a una crema hidratante, pero sí dejan la piel con una sensación más agradable. En algunos casos incluso aportan un ligero brillo, algo que también se busca bastante en esta época del año, cuando la piel está más expuesta.

Otro punto importante es el precio. Frente a perfumes que pueden costar varias decenas de euros, estas opciones permiten un uso mucho más despreocupado. Se meten en el bolso, se llevan a la playa o a la piscina y se usan sin darle demasiadas vueltas. Eso cambia completamente la relación con el producto. Y Mercadona, en este sentido, juega con ventaja ya que su estrategia suele pasar por lanzar productos accesibles que encajan con tendencias claras. Aquí no hay complicación, tenemos una novedad de formato grande, precio bajo y uso sencillo. Es una combinación que suele funcionar.

Peach Bloom, perfecta para el día a día

Uno de los detalles que más pesan en este tipo de productos es que sean fáciles de integrar en la rutina. Peach Bloom está pensada tanto para la piel como para el cabello, lo que evita tener que llevar varios productos encima o complicarse demasiado. El pulverizador ayuda además a que la aplicación sea rápida y sin complicaciones. Nos duchamos, nos la aplicamos y luego la metemos en el bolso para reaplicar cada vez que nos apetezca un aroma dulce y agradable o si queremos refrescarnos. Para el día a día, es perfecta y más práctica que una fragancia demasiado marcada.

Además, al no ser pesada, no resulta incómoda ni siquiera con calor. Esto puede parecer un detalle menor, pero es justo lo que hace que se use de verdad y no se quede olvidada en una estantería.

Amatista Glow, la otra opción con un perfil más dulce

Junto a Peach Bloom, Mercadona tiene también la Fragancia Mist Amatista Glow Deliplus para pelo y cuerpo. El formato es el mismo: 250 mililitros, con un precio de 3,90 euros (1,56 €/100 ml), así que la elección depende más del tipo de aroma que del producto en sí. En este caso, las notas cambian hacia frambuesa y almizcle, lo que da un resultado más dulce. Sigue siendo una bruma ligera, pero con un carácter algo más marcado que Peach Bloom. Puede encajar mejor en quienes buscan algo más reconocible sin llegar a ser pesado.

Al final, la clave está en que ambas opciones responden a lo mismo: productos fáciles de usar, económicos y pensados para el verano. No buscan sustituir a un perfume tradicional, sino ofrecer algo más cómodo y adaptable al día a día. Y con el auge que están teniendo las brumas, todo apunta a que seguirán ganando presencia así que en ese escenario, propuestas como estas tienen bastantes papeletas para convertirse en habituales, sobre todo por esa mezcla de precio, formato y uso práctico que cada vez se valora más.