Un asesor del Gobierno desaprobó en una reunión el plan de IA de Sánchez: «No podemos ser potencia, vamos a perder»

Uno de los expertos del primer Consejo Asesor de IA creado por el Gobierno de Pedro Sánchez ya advirtió al Ejecutivo en la primera reunión del organismo de que su estrategia tecnológica en materia de Inteligencia Artificial no iba a convertir a España en una gran potencia mundial. De hecho, según la literalidad recogida en el acta de la junta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el asesor asegura que «es una batalla que vamos a perder».

Estas palabras fueron pronunciadas el 20 de julio de 2020 en la primera de las dos únicas reuniones que, como ya adelantó este medio, celebró este Consejo. En el documento consultado aparecen pixelados los datos personales del miembro. Sin embargo, detalla que se trata de un «ingeniero de Facebook» que «ha pasado de machine learning a la ética de la IA».

En el encuentro, el profesional detalló que «en España no podemos aspirar a ser una potencia» debido a que «la competición es demasiado fuerte y no vamos a tener los medios». En esta misma línea, este asesor del Gobierno señaló que era más necesario que nunca «repatriar el talento».

«La gente quiere ir a compañías y universidades estrella. Da igual que el talento sea español, pero tiene que estar en España», detalló el ex trabajador de Facebook durante la junta en la que estaba presente la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

En la misma línea crítica con el plan de Sánchez para la implantación de la IA en España, el acta de la reunión recoge que a este miembro «le preocupa la legislación». Según refleja el escrito, subrayó la importancia de que la Unión Europea «no se convierta en una pesadilla legal para investigar»: «La regulación es necesaria, pero va a estar equivocada casi con certeza y no puede crear parálisis», sentenció.

Tres comités y 55 expertos sin reuniones

Tras la primera de las reuniones en la que intervino este ingeniero, llegó la segunda y última celebrada por este Consejo formado por 20 expertos desde hace seis años. En este segundo encuentro, el 25 de enero de 2021, otro de los miembros del organismo expuso su «preocupación» ante la estrategia por una posible mala gestión futura.

Tal y como recoge el acta de esta segunda junta consultada por OKDIARIO, uno de los miembros -cuyas declaraciones también se adjuntan bajo el anonimato- «ve difícil lograr esto con la terrible burocracia» y expresó su «miedo» a que «el dinero no se traduzca en una realidad».

«Le preocupa la relación con la industria. Ha visto muchos plantes en subvención indirecta a grandes empresas o que aparecen empresas que no tienen capacidad relevante. Invertir de forma correcta», destaca el documento en relación a la intervención de este experto en IA.

Pese a las críticas constructivas y opiniones variadas de todos sus expertos, este organismo no ha vuelto a celebrar una reunión desde entonces. Es decir, lleva cinco años sin juntar a sus dos decenas de miembros.

Sin embargo, como ya adelantó este medio, el Ejecutivo ha insistido en la creación de dos nuevos comités independientes con 11 y 24 nuevos expertos para abordar la integración de su estrategia de IA en España. Un plan que no termina de convencer a algunos de sus propios integrantes y que, por el momento, no ha celebrado la obtención de grandes éxitos.