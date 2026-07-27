El Gobierno creó un Consejo Asesor de IA con 20 expertos que sólo se ha reunido dos veces en seis años

En su afán de crear órganos institucionales con los que anunciar avances en materia de Inteligencia Artificial (IA), el Gobierno de Pedro Sánchez creó en julio de 2020 un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial (CAIA) con más de 20 expertos para diseñar políticas públicas nacionales sobre IA y actualizar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Sin embargo, según ha podido confirmar OKDIARIO, este comité sólo se ha reunido dos veces en seis años.

Transparencia ha respondido a la pregunta planteada por este periódico señalando esos dos encuentros y poniendo a nuestra disposición las actas correspondientes a las dos reuniones celebradas hasta la fecha. Es decir, el minutado de las únicas dos reuniones celebradas por este Consejo de sabios de Sánchez, celebradas el 20 de julio de 2020, y el 25 de enero de 2021.

Analizando ambas actas llama más la atención si cabe el hecho de que el Ejecutivo sólo haya organizado dos encuentros con dicha veintena de expertos dado que una de las propias conclusiones que extrajo la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, es que «ninguna estrategia de IA puede durar más de 6 meses porque una vez aprobada la iremos revisando».

«Por este motivo, entre las funciones de este Consejo está la asesoría y apoyo en la implementación y adaptación continua de la estrategia, para que esta pueda actuar en todo momento como un marco flexible y adaptado a las necesidades y a la evolución de la IA y sus efectos sobre la Economía, Sociedad, Legislación y Servicios Públicos (…) En definitiva, se trata de que el Consejo sea un órgano que vele por el correcto despliegue de la IA en España», afirmaba González Veracruz al finalizar esa primera y casi única reunión del Consejo.

A posteriori resulta evidente el incumplimiento de lo que ellos mismos se propusieron: no se ha hecho un seguimiento continuado de la implementación de la IA en nuestro país.

De hecho, es la propia secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial quien asegura a los allí presentes que «antes de que finalice el año os volveremos a convocar para una segunda reunión del Consejo». Ese encuentro llegó a finales de enero de 2021.

En las conclusiones del acta de dicho junte, la por aquel entonces vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró que había sido «tremendamente productiva». Asimismo, destacó que los expertos en IA habían usado «el método de ir poniendo palotes a las medidas».

Finalizó el encuentro señalando que había que empezar «ahora» con un «impacto a largo plazo e inversión de mayor recorrido (…) Seguimos». Sin embargo, el Consejo de eruditos de IA de Sánchez nunca más se volvió a reunir.

Más comités pese a su desuso

Resulta llamativo que, pese a no haber vuelto a dar utilidad al primer Consejo de asesores de IA, el Ejecutivo decidió tres años más tarde, en 2024, crear un nuevo órgano especializado en la materia.

Se trata del Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial y, según apuntó el propio Gobierno en su presentación oficial fue creado para proporcionar un foro de debate de alto nivel con una perspectiva global y ética.

En principio este nuevo comité se encargaría de asesorar al Ejecutivo en temas complejos como la soberanía digital, la transparencia de los algoritmos, la protección de los menores en entornos digitales y el cumplimiento del Reglamento Europeo de IA. Está presidido por el sociólogo Manuel Castells y lo integran otros once expertos mundiales.

Pero, por si dos Consejos en IA fuesen insuficientes, los de Sánchez crearon en abril de este mismo año un tercer órgano con 24 nuevos expertos en materia, denominado Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en IA.

Este grupo es dependiente directamente de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y sirve, según el Gobierno, para «evaluar e informar sobre el impacto social, ético, político y cognitivo de la IA». En su caso, todavía no hay constancia de cuántas reuniones han tenido sus expertos.