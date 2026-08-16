El Gobierno enloquece con la nuclear: mantiene que cerrará 4 centrales en 2030 que cubren el 12% de la demanda

El Gobierno parece haber enloquecido con la energía nuclear. Durante años ha defendido el cierre de las siete centrales que operan en España y ahora no sólo ha cedido con la prórroga de los dos reactores de Almaraz (Cáceres), sino que asegura que «no ha cambiado nada» y que mantiene el calendario previsto de cierres de las nucleares. La renovación de Almaraz se circunscribe «exclusivamente» a esta instalación, «no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035», ha dicho el Ejecutivo.

Esto implica que, con la prórroga de Almaraz hasta junio de 2030, ese año se tendrán que cerrar de golpe, con semanas de diferencia, cuatro centrales nucleares en España que generan el 12% de la electricidad que se consume.

En concreto, con la prórroga de Almaraz, el 8 de junio se cerrarán los dos reactores de la planta de esta localidad de Cáceres. Ascó I, en Tarragona, está previsto que se cierre el 2 de octubre de 2030 y Cofrentes, en Valencia, el 30 de noviembre de 2030. Ese es el calendario de cierres de las nucleares pactado por las empresas y la empresa pública Enresa en 2019 y que el Ejecutivo dice que se va a mantener pese a la prórroga de tres años aprobada este viernes.

Si las intenciones del Gobierno no son un brindis al sol para salvar políticamente la cara ante la marcha atrás en el cierre de las nucleares que ha defendido desde 2018, clausurar estas cuatro centrales de golpe entre junio y noviembre de 2030 implicaría poner en riesgo el 12% de la generación eléctrica en España. De golpe.

De acuerdo con las cifras de generación eléctrica de Redeia, operador del sistema, en 2025 estas cuatro centrales nucleares generaron el 11,8% de la electricidad que se demandó en España: 30.177 GWh de los 256.086 GWh consumidos.

En el caso de Almaraz I y II, la producción eléctrica en 2025 fue de 14.752 GWh, lo que sirvió para cubrir el 7% de la demanda nacional. Es la mayor central nuclear de España.

Ascó I fue responsable en 2025 de la generación de 7.991 GWh de electricidad, mientras que Cofrentes generó 7.434 GWh. Entre las cuatro centrales nucleares que el Gobierno dice ahora que va a clausurar en 2030 generan el citado 11,8% de la demanda. Es más de la mitad de lo que cubre toda la energía nuclear, segunda energía en el mix eléctrico en España tras la fotovoltaica.

De momento, estos son los planes que ha anunciado el Gobierno. Sin embargo, como muy tarde en el otoño del año que viene se tienen que celebrar elecciones generales en España y todas las encuestas -salvo el CIS- auguran una victoria clara en estos momentos del PP, que formaría Gobierno con Vox.

Si ese es el resultado final de los comicios, se celebren cuando se celebren, el parque nuclear no se cerrará y el calendario firmado en 2019 quedará en papel mojado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que no cerrará las nucleares si llega al Gobierno y ha pedido la cancelación urgente del actual calendario de cierres, que apaga todas las nucleares en 2035.

Pero si ha sido imposible para el Gobierno actual mantener el cierre de Almaraz, más aún sería clausurar de golpe cuatro centrales nucleares en 2030 -en caso de que volviese a gobernar tras los comicios de 2027-.

La realidad es que prácticamente el mundo entero está construyendo nuevas centrales nucleares para garantizar que no haya apagones. Sólo España entre los grandes países de la UE y de la OCDE mantenía su veto a esta energía.