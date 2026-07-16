El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de la central de Almaraz hasta 2030

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, como habían solicitado sus propietarias, las eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy.

La decisión definitiva está ahora en manos del Gobierno, que ya señaló que aceptaría esa prórroga si no significaba un incremento de la factura de la luz que pagan los usuarios a final de mes.

Las energéticas propietarias de la central de Almaraz ya renunciaron a una de sus líneas rojas para obtener el visto bueno a la prórroga, precisamente la de mejorar la fiscalidad de las nucleares para hacerlas rentables.

El cierre de la central nuclear de Almaraz estaba previsto para 2027 y el conjunto de los siete reactores nucleares que hay en España en 2035. Este calendario estaba pactado por las propias eléctricas en 2019, pero en los últimos meses han pedido reiteradamente que se modificara ese plan de cierres, sin el apoyo del Gobierno.

La energía nuclear ha sido denostada constantemente por el Gobierno y por la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea.

Sin embargo, en los últimos años el mundo ha dado un vuelco y se ha lanzado a construir nuevas centrales nucleares, mientras el Gobierno se quedaba sólo en Europa y en el Mundo en su campaña contra la nuclear.

De hecho, Europa ha metido a la nuclear entre las energías limpias, verdes, junto con las renovables.

Incluso, Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radioactivos, adjudicó hace unos meses un contrato por 27 millones para diseñar el cierre de la central de Almaraz, que ahora quedará en papel mojado.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido públicamente que se reelabore el calendario de cierres de las nucleares y que se extienda la vida útil de las centrales 10 años más.