Los guardias civiles desmienten a Marlaska: «Ni de broma quedan 2.000 inmigrantes en Ceuta, hay al menos 6.000»

Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacó pecho de la gestión de la crisis migratoria «sin precedentes» en Ceuta afirmando que durante la invasión entraron 72.000 personas a la ciudad autónoma, de las cuales 70.000 ya han regresado a Marruecos. El cálculo del ministro concluye, por tanto, que 2.000 inmigrantes irregulares permanecerían aún en la ciudad. Unos datos que se quedan muy cortos, según el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), y los propios guardias civiles sobre el terreno. Vivas insiste en que al menos quedan 6.000 inmigrantes. Y lo mismo opinan los agentes: «Ni de broma. Al menos quedan 5.000 o 6.000. Pero estos son los más difíciles de devolver, porque no quieren regresar a Marruecos voluntariamente». Como informó OKDIARIO, en Ceuta permanecen aún inmigrantes con antecedentes penales, que ya habían sido expulsados de España y que aprovecharon la avalancha del pasado jueves para volver a entrar en el país.

Como ya ha atestiguado también este periódico, los ilegales deambulan por calles, playas y montes, escondiéndose para evitar volver a Marruecos. Muchos se concentran en la playa del Trampolín. Descansan sobre la arena, incluso pasan el tiempo jugando partidos de fútbol ante la presencia del Ejército. Los alrededores del CETI, totalmente colapsado, son también testigos de esta situación inédita. Los vecinos no ocultan su preocupación por lo que parece «un campamento de refugiados». Pese a ello, desde el Gobierno se habla de «normalidad».

«¿Cómo es posible que todavía no sepamos el número de personas que hay en Ceuta? ¿Cómo es posible que todavía no se haya identificado a las personas que están aquí? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan iniciado los correspondientes expedientes de expulsión a través de la frontera del Tarajal y al amparo de los establecidos en la ley de extranjería?», aseveró Vivas este miércoles en una entrevista en TVE.

Para el presidente ceutí, «la constatación» de que no sepan las cifras exactas de las personas que deambulan todavía por la ciudad es la muestra de que no se «están poniendo los medios adecuados para atender esta situación de crisis».

Otra cuestión son los menores. En Ceuta ya se estaban atendiendo a unos 750 en los centros de la ciudad hasta la entrada masiva de la semana pasada, cuya cifra ha ascendido a 1.100, un 2.600% por encima de su capacidad.

El presidente de Ceuta ha puesto también en duda la colaboración de Marruecos: «Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable». «¿Alguien puede pensar que se puede movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? ¿Esto es posible? La verdad es que el sentido común indica que no es posible», añadió.

Aviso previo

La polémica está ahora también en si el Gobierno tenía algún aviso previo sobre la entrada masiva de irregulares. El presidente de Ceuta ha afirmado que, ya el lunes, alertó a Moncloa del incremento de las llegadas. Ese día, trasladó directamente a la Presidencia del Gobierno que durante la semana anterior habían accedido a Ceuta unas 1.500 personas y advirtió de que la situación podía agravarse rápidamente. El presidente del Gobierno no se puso al teléfono, lo hizo su jefe de gabinete, a quien Vivas le trasladó que si se mantenía el ritmo de llegadas, «si en un día entraban 500 personas, en 10 días entraban 5.000», y que «de seguir así, en poco tiempo nos veríamos en una situación como la de mayo». En Moncloa le dijeron que no debía preocuparse.

Este miércoles, la Audiencia Nacional ha solicitado información a la Guardia Civil sobre si recibió «alguna información en los días previos que hubiese podido alertar» de la invasión. La juez María Tardón requiere a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informe sobre «el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio , particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hayan localizado en las aguas territoriales españolas», así como sus circunstancias personales conocidas.

Esta semana, la juez ya solicitó un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos a Ceuta fue «una acción concertada» e impulsada por «un grupo criminal».