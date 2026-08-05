A qué hora juegan Rafa Jódar – Corentin Moutet hoy: horario y dónde ver por TV en directo gratis el Masters 1000 de Canadá

Rafa Jódar afronta este miércoles 5 de agosto un nuevo desafío en su brillante temporada de estreno en el circuito ATP. El tenista madrileño debuta en el Masters 1000 de Canadá, en Montreal, con un exigente duelo frente al francés Corentin Moutet, correspondiente a la segunda ronda del torneo canadiense.

El joven español llega a esta cita en uno de los mejores momentos de su carrera. Apenas unos días después de alcanzar la final del ATP 500 de Washington, donde cedió ante Taylor Fritz por 7-6 y 6-4, Jódar buscará prolongar el excelente nivel que le ha permitido consolidarse entre los mejores jugadores del circuito y alcanzar el puesto número 15 del ranking mundial.

Su recorrido en Washington confirmó su crecimiento competitivo. Antes de disputar la final, el madrileño dejó en el camino a rivales de entidad como Arthur Fils, Kei Nishikori, Lorenzo Musetti y Alejandro Tabilo, una actuación que reforzó las expectativas sobre su rendimiento en la gira norteamericana de pista dura.

El siguiente obstáculo será Corentin Moutet, un jugador zurdo conocido por su estilo imprevisible y por su capacidad para alterar el ritmo habitual de los encuentros. El francés llega a esta segunda ronda tras superar con autoridad al húngaro Marton Fucsovics por 6-1 y 6-2 en su estreno en Montreal.

Será, además, el primer enfrentamiento oficial entre ambos tenistas. Jódar, de 19 años, presenta un balance de 30 victorias y 12 derrotas en su primera campaña como profesional y ya ha conseguido estrenar su palmarés ATP tras conquistar el título del ATP 250 de Marruecos.

La cita también servirá para comprobar el estado físico del español después del esfuerzo acumulado en Washington. Durante la final ante Taylor Fritz sufrió unas ligeras molestias en la muñeca izquierda tras una caída, aunque todo apunta a que no han tenido consecuencias importantes y podrá competir con normalidad en Canadá.

La ausencia de varios de los grandes referentes del circuito, como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, ha dejado un cuadro muy abierto en el Masters 1000 canadiense, circunstancia que aumenta el interés por las opciones de los jugadores que atraviesan un gran momento, entre ellos Rafa Jódar.

¿A qué hora es el partido entre Rafa Jódar y Moutet?

El encuentro entre Rafa Jódar y Corentin Moutet se disputa este miércoles 5 de agosto y está programado en el tercer turno de la jornada sobre la pista 5 del IGA Stadium de Montreal.

La sesión comenzará a las 17:00 horas (horario peninsular español), por lo que el debut del madrileño está previsto no antes de las 21:00 horas, aunque el inicio definitivo dependerá de la duración de los dos partidos anteriores.

Algunas previsiones sitúan el comienzo en torno a las 21:30 horas, ya que el horario está sujeto al desarrollo de la jornada, aunque la referencia establecida es que no arrancará antes de las 21:00 horas en España.

¿Dónde ver el partido del Masters 1000 de Canadá hoy?

Los aficionados podrán seguir el estreno de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Canadá a través de Movistar Plus+, que ofrecerá la retransmisión del encuentro. El partido también estará disponible en Movistar Deportes 2, en los canales del paquete Deportes+ y en #Vamos (dial 7), además de la plataforma ATP Tennis TV, accesible mediante suscripción.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diariamente sobre todo lo que ocurra en este Masters 1000 de Canadá. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Rafa Jódar – Corentin Moutet y, una vez acabe el encuentro, publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes.