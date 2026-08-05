Suena cruel pero los biólogos lo celebran: eliminan miles de peces con químicos en dos lagos pirenaicos, y logran restaurar el ecosistema

Los ecosistemas de alta montaña del Pirineo catalán comienzan a mostrar signos claros de recuperación después de una intervención científica que marca un antes y un después en la restauración ambiental.

Gracias a un tratamiento cuidadosamente planificado, los investigadores del proyecto LIFE RESQUE ALPYR han conseguido eliminar una población de peces invasores que llevaba años alterando el equilibrio natural de varios lagos de montaña.

Los primeros resultados de la prueba piloto son especialmente esperanzadores. Apenas unos meses después de la actuación, los científicos ya han constatado el regreso de anfibios e invertebrados que habían desaparecido de estas aguas hace más de una década.

La recuperación demuestra hasta qué punto estos ecosistemas pueden regenerarse cuando desaparecen las amenazas que los degradaban.

La eliminación de peces invasores devuelve el equilibrio al Parque Natural del Alto Pirineo

La actuación se desarrolló en los estanques Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix, ubicados en pleno Parque Natural del Alto Pirineo. Durante años, estos lagos sufrieron la presencia del piscardo, un pez que llegó de forma accidental al utilizarse como cebo vivo para la pesca de la trucha.

Aunque se trata de una especie de pequeño tamaño, su impacto sobre la fauna autóctona fue considerable. Al alimentarse de larvas de anfibios y otros organismos acuáticos, alteró la cadena alimentaria y redujo drásticamente la biodiversidad.

Los métodos mecánicos empleados anteriormente para intentar erradicarlo no ofrecieron resultados suficientes, por lo que los especialistas optaron por una solución más eficaz.

La Generalidad de Cataluña, junto con distintos centros de investigación, diseñó una intervención de alta precisión para recuperar estos hábitats, considerados especialmente sensibles por su valor ecológico.

Además, la complejidad de trabajar en lagos de alta montaña interconectados convierte este proyecto en una referencia para futuras actuaciones de conservación en Europa.

¿Por qué se utilizó rotenona para eliminar el pez invasor en el Alto Pirineo?

Uno de los aspectos que más dudas genera es el uso de rotenona, un compuesto empleado para eliminar exclusivamente poblaciones de peces invasores.

Sin embargo, los investigadores recuerdan que se trata de un ictiocida biodegradable que, aplicado bajo estrictos protocolos científicos, permanece poco tiempo en el agua antes de degradarse de forma natural.

Los análisis realizados durante el proyecto indican que la sustancia tiene una vida media de entre 10 y 20 días y que no deja residuos permanentes una vez finaliza su proceso de descomposición.

Además, el tratamiento se diseñó para que el producto permaneciera únicamente en los estanques afectados, sin alcanzar los cursos fluviales situados aguas abajo.

Según explica el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), el seguimiento confirmó que la concentración de rotenona descendió exactamente como preveían los modelos científicos y no se detectó presencia del compuesto fuera de la zona de actuación.

Estas conclusiones respaldan la seguridad del procedimiento cuando se aplica bajo criterios técnicos y con un control exhaustivo de todo el proceso.

El regreso de anfibios en los lagos del Alto Pirineo confirma la recuperación de la biodiversidad

Diez meses después del tratamiento comenzaron a apreciarse cambios muy significativos. Uno de los indicadores más visibles ha sido la mejora de la transparencia del agua, un síntoma de que el ecosistema vuelve a funcionar de forma natural. A ello se suma la reaparición de anfibios e invertebrados acuáticos que no se observaban en estos lagos desde 2014.

Marc Ventura, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), explica que la recuperación está siendo especialmente rápida en Tres Estanys del Mig. Allí, el control previo de la población de piscardos permitió conservar un reservorio de especies autóctonas en los sedimentos, favoreciendo una recolonización mucho más ágil del entorno.

Este comportamiento evidencia la elevada capacidad de resiliencia de los ecosistemas pirenaicos cuando desaparecen las especies invasoras que alteran su equilibrio.

El alcance del proyecto trasciende el ámbito local. LIFE RESQUE ALPYR también desarrolla actuaciones en zonas alpinas de Italia con el objetivo de proteger espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Asimismo, el director del Parque Natural del Alto Pirineo, Marc Garriga, considera que esta prueba piloto servirá como modelo para restaurar otros lagos degradados de la cordillera.