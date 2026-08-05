Cada vez más personas están reemplazando los azulejos de sus baños: esta nueva tendencia impresiona por su aspecto moderno y su precio más bajo

El tradicional formato masivo de los azulejos de los baños de las casas se queda obsoleto. Además, las transformaciones actuales en el diseño de interiores y la modernidad se han convertido en el fundamento del cambio. Por lo tanto, las paredes sin azulejos de cerámica se han sustituido por pinturas especiales resistentes a la humedad.

¿Cómo son las paredes sin azulejos?

Las paredes lisas, sin azulejos de cerámica, se han convertido en la nueva tendencia. Esto es el resultado de un mantenimiento y limpieza más sencillos. Así que la retirada de los azulejos se traduce en paredes lisas que se pintan de látex o acrílicas y contienen propiedades antifúngicas que están preparadas para soportar espacios expuestos a la humedad, ayudando a reducir la aparición de moho y creando una superficie lisa que se puede limpiar con un paño. Una alternativa que aporta una estética diferente y minimalista, generando una mayor sensación de amplitud.

La tecnología se transforma

Son cada vez más las personas que abandonan el papel higiénico tradicional y eligen soluciones tecnológicas inteligentes que se integran poco a poco en los baños modernos. Las nuevas tendencias de diseño demuestran que la funcionalidad, el mantenimiento y la tecnología moderna son clave sobre las normas que han sido estándar en el diseño de los baños antiguos.

Los beneficios y precios

En cuanto a los beneficios de esta técnica, se encuentra la continuidad, creando un diseño homogéneo y limpio. Además, produce una mayor sensación de espacio y aporta un aire contemporáneo. Por otro lado, tiene menos juntas, evitando que aparezca el moho y la humedad en las esquinas. El coste del cambio entre los azulejos de un baño a una pared lisa, se encuentra entre los 400 y 3.000 euros, dependiendo de si se trata de un lavado de cara con pintura o de una aplicación profesional de microcemento. Un coste que varía según el material elegido y la superficie de las paredes. Esta tendencia refleja un cambio visual e interno de los baños actuales.