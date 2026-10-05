El efecto Maricarmen resucita a Sánchez hasta los 110 escaños, pero ni con todos sus socios alcanzan a PP y Vox, que suman 203

Día D. Este lunes concluye el plazo de reflexión que se había marcado Pedro Sánchez para decidir sobre un adelanto electoral. El presidente del Gobierno ha dedicado estos últimos días a sondear la opinión de ministros y cargos socialistas y está decidido a convocar elecciones generales para el 29 de noviembre. El adelanto, en un contexto de fuerte movilización social por la vivienda, altera las proyecciones demoscópicas.

Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PSOE se beneficia del aumento de la participación y lograría 110 escaños. Los socialistas capitalizan la práctica desaparición de Sumar -5 escaños, 26 menos- fagocitando a parte de su electorado, además de recuperar a votantes que en los últimos meses se habían alejado por los casos de corrupción. Es posible que esta tendencia se mantenga aún en las próximas semanas. El resultado, en cualquier caso, resulta insuficiente para Sánchez y el cambio de ciclo ya es un hecho. Alberto Núñez Feijóo sería el vencedor de las elecciones (139 diputados) y con Vox (64) firma una histórica mayoría absoluta de 203 escaños.

Respecto a la encuesta de agosto, el PSOE sube 0,7 puntos y gana 10 escaños (de 100 a 110), mientras el PP pierde 6 (de 145 a 139). Es la única baza que puede alegar Moncloa: el PSOE se recupera y el PP se estanca. Pero conviene matizarlo. Diez escaños por sólo 0,7 puntos se explican sobre todo por el reparto en circunscripciones pequeñas y por la subida de la participación (del 63,4% al 66%), no por un vuelco del voto. Y aun recuperando, el bloque de izquierdas sigue a años luz de gobernar.

Sumar se desploma de 31 escaños a 5 (del 12,3% al 5,2%) y sigue cayendo respecto a agosto. Podemos sube hasta 4. La división les penaliza: juntos tienen el 9,5% del voto pero sólo 9 escaños. Es el flanco débil de la estrategia de Sánchez, que no tiene con quién sumar. Junts bajaría de 7 a 6 escaños, y PNV de 5 a 4. Con PP y Vox por encima de 200, ninguno de los dos sería decisivo. El partido que ha precipitado el adelanto electoral perdería su capacidad de chantaje. Coalición Canaria se quedaría fuera del Congreso, y Se Acabó La Fiesta, con el 1,4%, no lograría escaño.

Fin de semana de reflexión

La decisión de Junts de no apoyar los decretos en el Congreso ha precipitado una nueva pantalla en La Moncloa, donde se pretende convertir la derrota parlamentaria en una baza electoral instrumentalizando a su favor las protestas ciudadanas por la vivienda.

«Hay que hacer de la necesidad virtud» es el mensaje que en las últimas horas ha escuchado Sánchez de su círculo de confianza. Su núcleo duro -formado por Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo y su jefe de gabinete, Diego Rubio- reflexiona desde el jueves sobre las ventajas de celebrar ahora unas generales.

En La Moncloa, de hecho, están convencidos de que el PSOE tiene opciones si la campaña se centra en la crisis de la vivienda y en la amenaza de Vox, una fórmula que ya le dio resultado a Sánchez en 2023. Las encuestas internas les sitúan por encima de los 110 escaños, e incluso Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Presidencia, ha trasladado que el PSOE tiene opciones de superar al PP.

Sánchez mantiene su agenda oficial de este lunes. A primera hora, inaugurará el Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar. La comparecencia del jefe del Ejecutivo en este evento económico en Madrid está prevista para las 9:30 horas. Posteriormente, a las 11:00 horas, se celebrará una reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Se espera que el presidente desvele su decisión a lo largo de la jornada.

La idea inicial de Sánchez era convocar el mismo viernes, coincidiendo con la votación de los decretos en el Congreso. Pero la movilización de la izquierda radical no fue entonces la esperada y el socialista aparcó el anuncio a la espera de las manifestaciones del día siguiente.

No obstante, sí aprovechó una inédita intervención desde la tribuna para fijar el mensaje electoral, con avisos al PP y Vox: «Hagan lo correcto porque la historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan». Ese «antes de lo que creen» ya encendió las alarmas del adelanto.

En los últimos días, varios barones socialistas han animado a Sánchez a convocar ya. El siempre crítico Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), y también otros como Álvaro Sánchez Cotrina (Extremadura), Eneko Andueza (País Vasco) o Carlos Martínez (Castilla y León). «La ciudadanía ha despertado de forma contundente, rotunda», sostienen.

En los círculos socialistas, la opinión mayoritaria es que la convocatoria es inminente. En las cábalas de Moncloa intervienen varios factores. Se interpreta que el movimiento social surgido en el contexto del desahucio de Maricarmen -este sábado se han celebrado manifestaciones por toda España y se mantiene la acampada en la Puerta del Sol y la amenaza de una huelga general- es un termómetro del sentir de la calle y del voto, y la estrategia es simple: instrumentalizar esta movilización apuntando al centroderecha como responsable de la crisis de la vivienda por no apoyar los decretos en el Congreso, aun llevando Sánchez ocho años de gobierno sin soluciones.

Desde hace meses, los sondeos -a excepción del CIS- anticipan el relevo, pero la ola de protesta ciudadana de los últimos días ha insuflado un cierto optimismo al entorno sanchista. Son conscientes de que la situación es difícil, pero también están decididos a exprimir ese estallido como una «ventana de oportunidad» que ya creían perdida. El resultado puede ser menos malo del esperado y nadie se remonta ya a 2016, cuando Sánchez hundió al PSOE hasta el suelo histórico de los 85 diputados.

Las mismas voces valoran que ir ahora a elecciones les permitirá esquivar -en cierto modo- el calvario judicial de los próximos meses – cloacas, financiación ilegal, caso Zapatero y juicio a Begoña Gómez-, además del desgaste por la crisis de Ceuta, cronificada dos meses después y bajo investigación de la Audiencia Nacional.

La caída de Sánchez

Pese a la tibia subida por el aumento de la participación, el PSOE se ve arrastrado por la corrupción y la excusa de la vivienda no logra revertir el enfado de su militancia.

Sánchez pierde en tres años 5,6 puntos porcentuales de voto (26,1%) y tiene nulas posibilidades de reeditar gobierno, tanto por la caída de su partido como la de sus socios: Sumar, con el 5,2% de sufragios, queda reducido a la irrelevancia.

Feijóo sería de nuevo el claro vencedor de los comicios, con el 34% de las papeletas, aunque el resultado más espectacular lo firma Vox, que dobla su representación, pasando de 33 asientos en el Congreso a 64 (18,6%). El bloque del centroderecha concentra el 52,6% del voto frente al 31,3% de los actuales socios del Gobierno.

En cuanto al resto de partidos, Podemos, con cuatro diputados (4,3%), no saca rédito de la práctica desaparición de Sumar; la pugna entre el independentismo catalán se salda a favor de ERC, que se mantiene con 7 diputados mientras Junts pierde uno (6). Entre las formaciones vascas, las cesiones de Sánchez engordan a los proetarras de Bildu, que ganan dos diputados -8- y se distancian del PNV- 4-.