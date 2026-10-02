Puigdemont tumba los decretazos de la vivienda y abre la puerta al desahucio de Sánchez de La Moncloa

Junts, el partido de Carles Puigdemont, tumbó este viernes los dos reales decretos-leyes del Gobierno de Pedro Sánchez, uno en materia antidesahucios y otro para alquileres indefinidos, y abrió la puerta al propio desalojo del actual inquilino de la Moncloa, vía elecciones anticipadas.

Los mismos siete diputados de Junts que invistieron al líder socialista hace tres años a cambio de la ley de amnistía del 1-O le retiraron hoy el apoyo en una cuestión especialmente sensible, el problema de la vivienda, retratando su debilidad parlamentaria.

Como avanzó OKDIARIO el pasado miércoles, el grupo que encabeza Míriam Nogueras -que tenía la llave- votó ‘no’ a la convalidación de sendos decretos aprobados el martes por el Ejecutivo de PSOE-Sumar. De este modo, el contenido de estas normas decae y dejan de tener validez, más allá de las consecuencias jurídicas y de los pleitos que pueden derivarse de los días en que tales textos han estado vigentes.

Durante el debate parlamentario, Nogueras pidió al Gobierno -sin éxito- retirar los decretos y trabajar en un nuevo texto «a puerta cerrada, sin pensar en los titulares y pensando en la gente». Los neoconvergentes incluso trasladaron su propia propuesta al Ejecutivo, pero no hubo entendimiento, a diferencia de veces anteriores, en que Junts acabó salvando a Sánchez sobre la bocina.

«Nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Sea cual sea el precio que paguemos por hacerlo», afirmó Nogueras, criticando que estos decretos permiten que «los fondos buitre sigan comprando, especulando y desahuciando». De ahí, que puedan generar «el efecto contrario de lo que pretenden», advirtió la diputada separatista.

«Ustedes gobiernan desde hace 8 años, con mayoría suficiente para resolver el problema de la vivienda. Y no sólo no lo han solucionado, sino que cada año suben más los precios, hay menos vivienda, y desde que ustedes gobiernan, se han producido más de 200.000 desahucios», denunció la portavoz parlamentaria de Junts.

La ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, trató de convencer al partido de Pugidemont a la desesperada, y les lanzó a modo de súplica: «Señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. No se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes. En esta votación o ganamos todos o perdemos todos», añadió.

Hasta el propio presidente del Gobierno solicitó la palabra en el cierre del debate y reclamó a los grupos el apoyo a sus «medidas ambiciosas, necesarias y razonables». Además, Sánchez se dirigió a PP y Junts para rogarles que estuvieran «a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía» y se olvidaran del «cálculo político». «Si decaen los decretos, el daño a nuestro país será inmenso. Y la culpa no la tendrá la troika, ni los bancos, ni la prima de riesgo, sino los que voten ‘no’ desde sus escaños», apostilló el jefe del Ejecutivo, en un ambiente ya preelectoral.

«Con la gente o con los buitres»

Previamente, la ministra Rodríguez atacó también a PP y Vox por su voto negativo con el demagogo dilema de si están «con la gente o con los (fondos) buitres». También ofreció a Junts la tramitación del decreto principal como proyecto de ley para incorporar enmiendas, pero los independentistas no cayeron en esta trampa, pues esas enmiendas no suelen ver la luz.

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, subió a la tribuna para recalcar que estos decretos no van a solucionar los problemas, sino al contrario, y criticó que el Ejecutivo haya querido arreglar ahora «en cuatro días lo que llevan destrozando ocho años».

Asimismo, Bravo advirtió de que con estos decretos no se hubiera evitado el desahucio de Maricarmen, ni se hubiera protegido a los vulnerables, suponiendo, además, una restricción de la oferta de viviendas.

Sobre este punto, el vicesecretario del PP -que exige elecciones ya- emplazó a la ministra Rodríguez a hacer propuestas centradas en la construcción de vivienda y recordó que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que cuando llegue a Moncloa construirá un millón de viviendas en cuatro años.

El PP tiene un plan, enfatizó Bravo, y «no va a fallar» a la ciudadanía. «No os vamos a engañar, no va a ser fácil ni va a ser rápido, pero os prometo una cosa: llegará el día, y no está tan lejos, en la que meteréis una llave en una cerradura y vais a decir ya estoy en casa», aseguró el dirigente popular en un mensaje de esperanza dirigido a los jóvenes, a las familias y a todos los españoles afectados por el problema de la vivienda.

«Nadie va a alquilar»

Desde Vox, su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, acusó al Gobierno de empeorar la vida de los españoles con el contenido de estos decretos: «Si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables. Si incrementas los costes de salida, incrementas los costes de entrada. Es pura lógica y evidencia empírica», remarcó.

Según Hernández Quero, al Gobierno de PSOE y Sumar «le importa un comino» que la gente tenga casa, porque su objetivo es «movilizar, optimizar un espacio electoral dormido y recuperar la épica. Y si para eso tienen que tomar como rehenes a millones de españoles, no van a dudar», lamentó.

«Si al Gobierno realmente le preocupara el problema de la vivienda, habría planteado una reforma de la Ley del Suelo para convertir en abundante lo que hoy es escaso, habrían rebajado trabas, trámites, burocracia, simplificado el urbanismo», prosiguió el diputado de Vox. «Asuman su responsabilidad y hagan casas para la gente», insistió Hernández Quero a los socialcomunistas.