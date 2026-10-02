Óscar Puente se ríe de una concejal de Vox que está enferma por recostarse durante un pleno

El ministro Óscar Puente ha vuelto a desatar la indignación, el enfado y las críticas de Vox y de buena parte de la localidad de San Vicente del Raspeig, en Alicante, por criticar y reírse a través de una publicación en sus redes sociales de una edil de esa misma formación, Yolanda Ivorra, por interpretar, a raíz de un tuit de la Cadena Ser, que la edil de Vox estaba dormida en el pleno municipal del pasado miércoles, cuando en realidad la mujer se había recostado para aliviar los terribles dolores que le causa una hernia umbilical que padece hace años.

Yolanda Ivorra está diagnosticada de su enfermedad, una hernia con pérdida de domicilio, porque el problema es que tiene los intestinos fuera de su sitio, lo que le causa unos dolores insoportables. Jamás ha pedido una baja en el trabajo que desempeña como profesora en un colegio de Alicante y nunca ha faltado a su puesto de concejal en el Ayuntamiento. Nada de eso ha contrastado Óscar Puente antes de publicar su tuit.

El lunes será intervenida quirúrgicamente. Pero nada de todo ello fue contrastado por Óscar Puente a la hora de subir su irónico tuit a las redes sociales: «A ver. La impronta del líder se traslada al conjunto de la organización», manifestó Puente en un comentario que era también un ataque a Vox y a su líder. Este viernes, la concejal, en conversación con OKDIARIO, ha sido tajante respecto a la publicación y al comentario del ministro: «No van a poder conmigo».

La publicación de Óscar Puente se produjo pasadas las 15:00 horas de este jueves, 1 de octubre. A esa hora, la Comunidad Valenciana vivía momentos de temor porque una parte de ella se encontraba a expensas de un inmediato aviso rojo ante la posibilidad de lluvias torrenciales.

De hecho, en la Comunidad Valenciana, se ha criticado que Óscar Puente, que es ministro de Transportes, estuviera más pendiente de las redes sociales de una publicación en redes sociales sobre una concejal de Vox que de agilizar el anuncio de la cancelación de los trenes en Valencia, que terminó por sembrar el desconcierto en la Estación del Norte.

La grabación del vídeo del tuit que Óscar Puente ha retuiteado se produjo, según relata Yolanda Ivorra, 10 minutos antes de que concluyera la sesión plenaria. En concreto, en torno a las 22:10 horas. Porque fue, según relata, el momento en que ella se recostó. La escena fue grabada, según la propia edil, por una asesora del grupo socialista «porque a esas horas ya no quedaba nadie más».

Yolanda Ivorra advierte que «si creen que con esa publicación me van a hacer daño, lo llevan claro. Puedo con ellos y con 100 como ellos». Señala que Vox está, actualmente, estudiando las medidas que va a adoptar respecto a este caso a raíz de lo sucedido: «Todos en el pleno conocen mi dolencia».

Este sábado, apenas 24 horas antes de su ingreso para ser intervenida, la concejal tiene previsto participar en un acto de mayores, responsabilidad del área que dirige. E incluso ha respondido a las preguntas que le han hecho los estudiantes en su propio centro educativo al respecto. «Quienes me conocen saben que yo no me duermo en los plenos y que cumplo con mi trabajo».