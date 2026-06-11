Óscar Puente escupe un tuit insultando a los madrileños tras la ceremonia de la Sagrada Familia con el Papa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sacado tiempo este jueves para faltar al respeto a los madrileños, horas después de la ceremonia religiosa del Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Lejos de elogiar lo que engloba la llegada del Santo Padre a España, Puente ha buscado politizar la visita y ensalzar a Barcelona, regida por el socialista Jaume Collboni, mientras se burla de Madrid y de sus gobernantes, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

En un mensaje compartido en la red social X, Óscar Puente ha opinado sobre la visita del Papa y comparado las estancias y actos en Madrid y Barcelona. «Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92», ha valorado el ministro de Transportes, que destaca la «creatividad», el «buen gusto» y la «precisión» de lo acontecido en la Ciudad Condal.

En el mismo tuit, Puente se ha burlado de la ciudad de Madrid y de sus ciudadanos, asegurando que la capital es «la del relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor». Para finalizar su mensaje, ha valorado que José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso son «dignos herederos de la Botella», en referencia a la que fuera alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, Ana Botella.

Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión…y Madrid la del Relaxing Cup of cafe con leche en la plaza mayor. Almeida y Ayuso dignos herederos de la Botella. — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 11, 2026

Con la actitud desafiante que le caracteriza, y que contrasta con los numerosos bloqueos a cuentas no afines en X, Óscar Puente se ha enfrentado a varios usuarios que le han rebatido sus palabras. «Algún día pagaréis por este terrorismo del odio y del enfrentamiento entre españoles», le ha criticado un miembro de la red social, a lo que el ministro ha contestado con una fotografía de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, junto a Isabel Díaz Ayuso.

«Aquel que está constantemente insultando a los demás, solo externaliza sus propios complejos e inseguridades. ¡Busque ayuda! Ir a misa no le iría mal», le ha respondido otro, que ha recibido la réplica con la misma foto mencionada con anterioridad por parte de Puente.