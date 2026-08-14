Silla en mano para salvarse la vida: una multitud acorrala a un hombre en plena madrugada en Palma y desata la tensión entre los vecinos

La siempre conflictiva Plaza de las Columnas de Palma volvió a ser, por enésima vez, el escenario de un nuevo suceso que quebró por completo la seguridad y tranquilidad de la zona. Ocurrió en plena madrugada del pasado martes, cuando la calma nocturna se vio drásticamente interrumpida por un griterío que salía directamente de la vía pública, alertando de inmediato a todo el vecindario.

Por causas que por el momento se desconocen por completo, la noche degeneró rápidamente cuando un grupo numeroso de personas, formado por individuos de origen sudamericano, magrebí y africano, comenzó a encararse de forma sumamente agresiva contra un solo varón. La tensión escaló a pasos agigantados, contagiando el nerviosismo por todas las calles aledañas.

Tal y como se puede comprobar en las explícitas imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, la multitud acorraló progresivamente a la víctima avanzando a través de la acera. Ante la clara inferioridad numérica y la inminencia de una agresión mayor, al hombre no le quedó más alternativa que recurrir a la legítima defensa: alzó en alto una silla de un bar cercano, amenazando de manera constante con lanzarla contra sus atacantes para evitar que se le abalanzaran encima.

El clímax del enfrentamiento se produjo cuando uno de los contendientes intentó propinarle un fuerte puñetazo, momento en el que el agredido emprendió una rápida huida a pie para poner a salvo su integridad física. El estruendo, el escándalo y el alto nivel de crispación hicieron que numerosos residentes se despertaran sobresaltados en mitad de la noche, asomándose a sus ventanas para presenciar con incredulidad la escena que transcurría justo debajo de sus casas.

Cabe recordar que la Plaza de las Columnas siempre ha sido uno de los puntos más conflictivos de la capital balear. De hecho, el Ayuntamiento reforzó la vigilancia policial en la Plaza de las Columnas mediante el aumento de patrullas peatonales en la zona con presencia durante las 24 horas del día. con el objetivo de poner fin al vandalismo callejero, las reyertas y los botellones.

Sin embargo, los problemas no se han erradicado por completo. Muchos vecinos siguen denunciando la inseguridad que hay por la plaza por culpa de la presencia de bandas latinas, personas ‘sin techo’ violentas o los botellones que se dan en el parque.