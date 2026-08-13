¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 13 al 17 de agosto de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la interpretación, la música y el humor, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ. Pese a que la mayoría de programas del resto de cadenas se han ido de vacaciones o sus presentadores titulares están descansando, el concurso cultural de Antena 3 se mantiene con normalidad. Hay que explicar que Roberto Leal y su equipo han grabado con antelación los programas que se emiten durante el verano, por lo que en realidad el sevillano y sus compañeros sí están pudiendo disfrutar de unos días de descanso. También los famosos que forman parte de los equipos, que hace ya bastantes semanas que pasaron por el plató.

Óscar Martínez, de ‘El programa de Ana Rosa’ a presentador en 7TV en Murcia

El madrileño Óscar Martínez fue copresentador de El programa de Ana Rosa junto a Máximo Huerta entre 2005 y 2009, tras iniciar su carrera en Telemadrid con espacios como Madrid Directo y colaborar también en Gran Hermano. Con el tiempo, su carrera regresó a las cadenas autonómicas: hoy compagina sus apariciones en Telemadrid con la presentación de Ailoviu en La 7, el canal autonómico de la Región de Murcia, además de ejercer como profesor universitario y presentar teletienda en numerosos canales.

Valeria Vegas, de biógrafa de ‘La Veneno’ a concursante de ‘MasterChef’

La periodista y escritora valenciana Valeria Vegas saltó a la popularidad tras publicar la biografía de ‘La Veneno’, que sirvió de base para la serie Veneno de Atresmedia. Con una carrera que combina el periodismo, el documental y la novela, la escritora ha sido también concursante de MasterChef Celebrity, además de ser un referente visible de la comunidad LGTBIQ+ en España.

La Mari, el alma de Chambao, ahora en solitario

María del Mar Rodríguez Carnero, conocida como La Mari, fue la voz y el alma de Chambao, el grupo malagueño que fusionó el flamenco con la música electrónica hasta crear el género conocido como flamenco chill. Tras superar un cáncer de mama en 2005 y liderar el proyecto en solitario durante años, La Mari puso fin a Chambao en 2018 para continuar su carrera bajo su propio nombre, con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas.

Diego Arjona, el humorista de Algeciras que triunfó en ‘El Club del Chiste’

Cómico, actor, director y guionista, Diego Arjona se dio a conocer al gran público gracias a su paso por El Club del Chiste, presentado por Anabel Alonso, antes de recorrer España con espectáculos de monólogos como Spoiler o Aquí no hay playa. El algecireño no es ningún desconocido para el concurso de Antena 3: ya ha visitado Pasapalabra en más de una ocasión como invitado.

Javier y David, con la vista puesta en AlaZ

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’. Con la ayuda de Óscar Martínez, Valeria Vegas, La Mari y Diego Arjona, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.